Dez coisas a não perder no North Music Festival

O North Music Festival marca o início da temporada dos festivais de verão e há dez coisas que, segundo a organização, não pode perder. Há muitos concertos e um sem fim de experiências ao dispor dos festivaleiros que visitam a Alfândega do Porto esta sexta-feira e sábado. Bush e Franz Ferdinand são os cabeças de cartaz. As portas do recinto abrem mais logo às 18 horas.

1 - Bush dão o único concerto na Europa

O conjunto britânico que atingiu a fama entre meados e final da década de 90 é um dos nomes mais conhecidos da cena Rock do final do milénio. Os Bush são liderados por Gavin Rossdale e contam com quase 30 anos de carreira, sete álbuns e singles como "Swallowed" ou "Glycerine", sendo que "The Chemicals Between Us" continua a ser a música que mais catapultou o nome dos britânicos. É o único concerto que vão dar na Europa neste verão, esta sexta-feira, pouco antes da meia-noite.

2 - Final da taça de Portugal no palco

O palco indoor vai transmitir a final da Taça de Portugal em Futebol, que opõe o Sporting ao F.C. Porto. Amanhã, sábado, a organização até vai abrir as portas mais cedo para que os festivaleiros possam assistir à partida de forma diferente, em espírito de grupo e em bom ambiente. É às 17.15 horas.

3 - Palco sunset com dj"s

Seria um desperdício não aproveitar o fim-de-tarde junto ao Douro sem passar pelo palco sunset. Como o próprio nome indica, este recinto aposta na música de final de tarde, com vários dj"s, e promete ser o aquecimento perfeito para as duas noites de concertos que a Alfândega do Porto vai receber.

4 - Jam Sessions no lounge

Se até tem um jeito para a música, esta é a sugestão ideal. No espaço lounge do festival, uma banda residente vai convidar os festivaleiros para momentos de improviso sem barreiras nem tempos contados. É o espaço onde a criatividade ganha asas.

5 - Zonas de maquilhagem

O North Music Festival vai disponibilizar uma zona de maquilhagem onde os festivaleiros podem experimentar um novo e arrojado look. Esta zona, mais dedicada ao público feminino, é uma aposta que revelou ser um sucesso desde a primeira edição.

6 - Barbeiros

Ao mesmo tempo, os homens também podem entregar o cuidado da sua barba aos melhores profissionais, com zonas de barbeiros destinadas aos mais corajosos. Também esta zona tem sido uma das que mais sucesso tem feito nos recintos do North Music Festival.

7 - Estúdio de tatuagem

Para os amantes das tatuagens, o festival vai disponibilizar um estúdio onde os melhores profissionais podem tatuar os festivaleiros

8 - Passeios de barco no Douro

Graças a uma parceria entre o festival e algumas das companhias de passeios de barco no Douro, o North Music Festival vai promover passeios com desconto e mecânicas promocionais para quem quiser aliar a música a uma tranquila viagem pela zona mais bonita do Porto.

9 - Maluco Beleza em livestreaming

O programa Maluco Beleza, protagonizado por Rui Unas, vai ser feito a partir do North Music Festival e transmitido em livestreaming nos canais do festival. Promete ser mais um momento de boa disposição.

10 - Celebração de Expensive Soul

A banda de Leça da Palmeira faz 20 anos de carreira e celebra-os no North Music Festival. A festa promete ser de arromba, com os principais temas presentes, e muita energia que já é característica dos espetáculos ao vivo daquele conjunto português. É o primeiro concerto do palco principal, às 20.10 horas.