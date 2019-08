Delfim Machado Hoje às 20:34 Facebook

O festival Vilar de Mouros está a menos de 24 horas de começar na aldeia homónima do concelho de Caminha com 18 concertos em dois palcos durante três dias. Naquele que é considerado um dos melhores cartazes do verão e da história do festival, há dez concertos a não perder. Ei-los, por ordem cronológica de atuação.

1 - Anna Calvi - Dia 22, palco EDP, 21.30 horas

São exageradas as comparações com Patti Smith e, porventura, é um fardo que a londrina não quer carregar. Ainda assim, o rock independente e não raras vezes negro desta cantautora é digno de registo e regressa a Portugal para um espetáculo ao ar livre, depois de ter estado em sala há um ano. "Hunter", álbum lançado no ano passado que tem a colaboração de Adrian Utley (Portishead) e Martyn Casey (Bad Seeds), continua a dominar o alinhamento.

2 - Therapy? - Dia 22, palco MEO, 22.40 horas

Estão em Vilar de Mouros a compensar mais um cancelamento dos Killing Joke em Portugal e prometem ser tudo menos uma piada ou um plano B. Trazem uma bagagem com uns incríveis 15 álbuns editados desde 1991, alguns fenómenos de vendas com centenas de milhares de cópias vendidas, e um hard rock muitas vezes noise que promete fazer subir os decibéis e a temperatura do palco MEO.

3 - Manic Street Preachers - Dia 22, palco EDP, 23.50 horas

O pós-punk mais clássico da década de 90 está bem vivo neste trio britânico que já editou 13 álbuns e não vem a Portugal há nove anos. "Resistance is Futile" é o disco lançado no ano passado com que se apresentam em Vilar de Mouros. É uma espécie de regresso aos tempos áureos da banda, na década de 90, mas agora na versão educadamente britânica. "Motorcycle Emptiness" será um momento mágico em Vilar de Mouros.

4 - The Cult - Dia 22, palco EDP, 01.30 horas

O melhor é mesmo não sair do palco EDP depois de Manic Street Preachers, é que os The Cult podem muito bem ser o concerto do festival. Depois de passagens trepidantes por outros festivais de Portugal, perceberão que têm no público de Vilar de Mouros uma espécie de alma gémea. Estão em Portugal para celebrar os 30 anos do aclamadíssimo "Sonic Temple" e, embora tenham atingido o sucesso numa época anterior à dos Manic Street Preachers, estavam em alta em 89. "Fire Woman", "Sun King", "Edie (Ciao Baby)" e "Sweet Soul Sister" são alguns temas da obra prima editada pelo conjunto britânico liderado por Ian Astbury.

5 - The Sisters of Mercy - Dia 23, palco MEO, 22.50 horas

Gótico mais gótico não há. Este expoente que ajudou a fundar o rock gótico volta a Portugal com os mesmos três álbuns que tem desde 1990, e nunca deixam de ser mágicos os desvarios psicadélicos, dance e punk conjugados com a voz sombria de Andrew Eldritch. Embora tenham feito excursões por outras variantes do rock gótico e tenham apresentado temas novos em alguns concertos da última década, é expectável que o alinhamento seja celebrado pelos álbuns já lançados. Na bateria, estará como sempre Doktor Avalanche, uma máquina. É um dos nomes mais fortes de todo o cartaz no palco MEO.

6 - Skunk Anansie - Dia 23, Palco EDP, 00.00 horas

Quase dispensa apresentações para qualquer nado vivo nascido na década de 80. Liderados pela potente voz da ilustre Skin, os Skunk Anansie lançaram o último álbum há três anos mas continuam a viver dos incontáveis êxitos lançados numa época em que o britrock liderava os tops e vendia discos aos milhões. "Charlie Big Potato", "Because Of You", "You'll Follow Me Down", "Weak", "Hedonism", "Secretly" e "Little Baby Swastikkka". É preciso mais?

7 - The Offspring - Dia 23, palco EDP, 01.45 horas

É, provavelmente, o nome maior da edição deste ano de Vilar de Mouros. Também aqui não faltam êxitos. O álbum "Smash" ainda é, hoje, o disco lançado por uma editora independente que mais cópias vendeu em todo o Mundo. "Gotta Get Away", "Come Out and Play" ou "Self Esteem" constam do disco, mas há mais. "Pretty Fly (for a White Guy)" foi, durante mais de uma década, a música com mais downloads de sempre. O punk rock de Offspring é um culto com uma legião de fãs assinalável em Portugal. Destacam-se pela voz Dexter Holland e prometem incendiar Vilar de Mouros como poucas vezes aconteceu naquela aldeia.

8 - Fischer-Z - Dia 24, palco MEO, 22.20 horas

O new wave britânico dos Fischer-Z (lê-se Zed) saltou para a ribalta em 1980 com o tema "So Long" e, apesar de ser a música que mais se destaca, estão longe de ser uma "one hit band". Os temas "Marliese", "Berlin" e "The Perfect Day" também atingiram forte sucesso, sobretudo na Europa, numa altura em que andaram na estrada com Dire Straits e The Police. Este rock "à antiga" junta-se às letras do poeta e vocalista John Watts para uma receita candidata a, pelo menos, melhor concerto do palco MEO.

9 - Prophets of Rage - Dia 24, palco EDP, 23.30 horas

Este supergrupo de rap rock formado em 2016 para criticar Donald Trump durante a campanha para as presidenciais norte-americanas junta elementos de Rage Against The Machine (e Audioslave, são os mesmos), aos rappers de Public Enemy e Cypress Hill. Só a composição da banda bastava para mostrar ao que vêm, pese embora os dois melhores vocalistas não façam parte (Chris Cornell morreu em 2017 e Zack de la Rocha não aceitou criticar Donald Trump à época da formação da banda). Os êxitos dos quatro grupos têm feito parte dos alinhamentos.

10 - Gogol Bordello - Dia 24, palco EDP, 01.15 horas

O gypsy punk dos multiétnicos Gogol Bordello é presença assídua em Portugal mas nem isso faz deste concerto uma festa menor. Continuam a explorar as valências do álbum "Seekers and Finders", de 2017, o sétimo de originais de uma carreira pujante que faz festa por todos os locais onde passa. Será o encerramento perfeito para três dias de muita música na aldeia do concelho de Caminha.

O restante cartaz é composto pelos Tape Junk, Nizter Ebb, The Wedding Present, Clan of Xymox, The House of Love, Linda Martini, Jarojupe e Gang of Four.