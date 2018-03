DGArtes atribuiu apoio a 21 estruturas ligadas à dança para 2018-2021

Hoje às 16:44 Facebook

21 entidades culturais, ligadas à dança vão receber apoio financeiro até 2021, num total de 5,9 milhões de euros, e três outras candidaturas foram chumbadas, segundo a lista divulgada pela Direção-Geral das Artes (DGArtes).

De acordo com os resultados finais do programa de apoio à dança 2018-2021, nas modalidades de apoio bienal e quadrienal, foram admitidas 24 candidaturas, das quais três tiveram apoio recusado: O Quórum Ballet, a Associação Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e a Sociedade Artística Reguenguense.

Segundo a DGartes, a maioria fatia de estruturas apoiadas - nove - está localizada na área metropolitana de Lisboa, entre as quais as companhias de dança de Clara Andermatt e de Olga Roriz, a Companhia de Dança de Almada, o Fórum Dança e O Rumo do Fumo.

Das 21 estruturas culturais a apoiar, seis são da região norte, como o Ballet Contemporâneo do Norte e a Útero Associação Cultural, e três são da região centro, entre as quais a Companhia Paulo Ribeiro.

Do Alentejo são apoiadas a Companhia de Dança Contemporânea de Évora e a associação Pé de Xumbo e da Madeira a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva - Dançando com a Diferença.

Neste programa de apoio sustentado 2018-2021, a área da dança terá um montante global de 5,9 milhões de euros (5.995.530 euros), dos quais 1,7 milhões de euros se destinam a este ano.

Com 926 mil euros, a Associação cultural Materiais Diversos é a entidade cultural que receberá, globalmente, a maior verba nestes apoios à dança, seguindo-se a Companhia Olga Roriz (566 mil euros) e a Eira (507 mil euros).

O Programa de Apoio Sustentado às Artes 2018-2021 - que financia grande parte da atividade artística em Portugal - abriu em outubro e tem um valor global de 64,5 milhões de euros para apoiar circo contemporâneo e artes de rua, dança, artes visuais, cruzamentos disciplinares, música e teatro.

Até agora foram apenas anunciados os resultados de apoio a estruturas de circo contemporâneo e artes de rua e os da dança.

O calendário publicado pela DGArtes aponta as decisões finais para um período que vai da segunda semana de março, nas áreas com menos de dez candidaturas, até à primeira semana de maio, em áreas com mais candidaturas, o que abrange o teatro, com um total de 90.

Nas últimas semanas várias estruturas culturais, em particular ligadas ao teatro, e sindicatos do setor têm criticado a demora e a burocracia na divulgação dos resultados, com consequências para o funcionamento e para o planeamento de programações para este ano.