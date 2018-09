Dia 3 do Milhões de Festa à espera de Electric Wizard

Delfim Machado Hoje às 14:32 Facebook

Os Electric Wizard são o nome forte do terceiro dia do festival Milhões de Festa, que continua este sábado, à tarde e à noite, em Barcelos.

O conjunto que é um baluarte do doom metal chega com o recente álbum "Wizard Bloody Wizard" e promete ser uma das maiores descargas de distorção desta edição do festival barcelense. Atuam no palco Milhões às 1.20 horas.

De resto, todos os concertos deste sábado do palco Milhões são nomes a não perder. WWWater é Charlotte Adigéry, um pequeno diamante da Soul belga que já colaborou com nomes como Soulwax e, apesar da carreira recente a solo, promete dar que falar nos próximos tempos. Ao vivo, toca ao lado de Steve Slingeneyer (Soulwax).

Ainda no feminino, no mesmo palco, há outro destaque. Nubya Garcia também tem uma carreira recente mas é uma das principais promessas da nova vaga influenciada pelo Jazz que está a surgir no Reino Unido. É a principal aposta deste género musical estilo no cartaz.

Realce, ainda, para Gazelle Twin, que atua no palco Lovers às 22 horas. Vai ser um concerto marcado pela eletrónica experimentalista e avant-garde, muito por influência do álbum "Kingdom Come". A britânica Elizabeth Bernholz é quem dá corpo a Gazelle Twin.

No palco piscina, se a meteorologia ajudar, há que ver Natalie Sharp, conhecida como Lone Taxidermist, numa performance muito interativa entre o público e a eletrónica desta londrina que mistura pinturas faciais e "spandex".