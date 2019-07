Dia dos galegos e loucura dos alemães no Festival Músicas do Mundo

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 00:57 Facebook

Banda das Crechas assinalou Dia Nacional da Galiza, esta quinta-feira, no Castelo de Sines. Na véspera, LaBrassBanda derrubou todos os mitos sobre a frieza germânica.

Palco de muitas músicas e celebrações, o Castelo de Sines assinalou, esta quinta-feira, o Dia Nacional da Galiza (25 de julho) com a presença de um grupo histórico de Santiago de Compostela - a Banda das Crechas, coletivo de formação variável que interpreta música folk galega e peninsular, mas que inclui sonoridades da Rússia, Escandinávia ou Escócia - além de ter um amor especial por Zeca Afonso.

Os brados pelo 25 de julho eram, aliás, acompanhados por vivas ao 25 de abril, e a conexão de significado entre as duas datas foi sublinhada pelo vocalista Davide Salvado. Quando a banda atacou uma versão de "A formiga no carreiro", de Zeca Afonso (tema incluído no recente "Live in Glasgow"), a simbiose foi total - celebrava-se a liberdade.

Celebrava-se também a música e a dança, e o alinhamento do concerto alternou entre momentos instrumentais mais vocacionados para o corpo e canções carregadas de mensagens. Conhecidos pelas suas "foliadas", festas de música improvisada onde cabem todas as tradições, e que acontecem regularmente na Casa das Crechas, famoso lugar de tertúlias em Santiago de Compostela, os galegos contagiaram os primeiros milhares de pessoas que afluíram ao concerto inaugural do dia.

Três alaúdes pela paz

Depois do jantar, o Castelo voltou a abrir as portas para a sequência de espetáculos noturnos - que começou logo com beleza em estado puro: os três alaúdes palestinianos dos irmãos Samir, Wissan e Adnan, o Le Trio Joubran, da Nazaré, que descende de uma linhagem antiga de fabricantes do "oud" (alaúde árabe). A nostalgia infinita que se desprende daquelas cordas é comovente, e os momentos em que se intromete o ranger do violoncelo quase nos levam às lágrimas. Não trouxeram discursos políticos nem mensagens, trouxeram música capaz de tocar cada alma ali presente - e é essa a mais poderosa das armas. Passaram músicos míticos de todas as latitudes pelos 21 anos de concertos no Castelo de Sines, e não é fácil destacar nomes, mas estes irmãos merecem lugar especial no panteão do Festival Músicas do Mundo.

Estes bávaros são loucos

Se os palestinianos trouxeram comoção à noite de quinta-feira, que prosseguiu com Branko (Portugal), Kokoroko (Reino Unido) ou Fanfaraï Big Band (França/Argélia), os alemães trouxeram insanidade à noite de quarta. LaBrassBanda desmente todos os mitos sobre a frieza germânica e escancara o espírito festivo da Baviera, região regada a cerveja e famosa pelo seu folclore - que inclui coletes e meiinha pelo joelho. Já os histriões que passaram por Sines apresentaram-se todos de calções e descalços, empunhando uma série de metais (trombone, tuba e trompete) que se aliavam a bateria e baixo. O som era uma fanfarra que saltava entre o ska, o punk e o reggae, sempre numa toada informal e frenética. O vocalista, Stefan Dettl, cantava por vezes em dialeto bávaro e apresentava os membros da banda como "este é o mais bonito" ou "este é o mais forte". E pedia ao público as coreografias mais delirantes; passos para a frente e para trás, movimentos aleatórios de libertação e auto-apalpação fascinada. Saímos todos mais confiantes na nossa giga.

A noite de quarta encerraria, na Avenida Vasco da Gama, com o psicadelismo dos Al-Qasar, grupo que junta magrebinos a um norte-americano, e o afrobeat e highlife dos Santrofi, do Gana, que atuaram até aos primeiros banhistas começarem a descer para a praia.