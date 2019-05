Diabo na Cruz, Capitão Fausto e The Gift em outubro no Campo Pequeno

Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Diabo na Cruz, Capitão Fausto, The Gift, Paus, Stereossauro, Keep Razors Sharp e Gabriel o Pensador são as sete bandas e artistas que atuam a 12 de outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa, na segunda edição do espetáculo EA Live.

O cartaz do espetáculo é composto por "sete bandas, com atuações de 40 minutos, e vários DJ set, de 20 minutos, enquanto decorrem as mudanças de palco", de acordo com um comunicado divulgado esta terça-feira pela organização.

"Os géneros musicais serão outra vez variados porque a música, sendo uma, acolhe a diversidade falando sempre o mesmo idioma. Há consagrados e talentos que se estão a descobrir. Há rock, pop, rap. Há emoção", adianta a nota.

A EA Live, uma iniciativa da Fundação Eugénio de Almeida, começou no verão de 2017, em Évora, onde a instituição está sediada, com um ciclo de concertos intimistas de artistas e bandas como JP Simões, Luísa Sobral, Osso Vaidoso e Dead Flowers. No verão do ano passado, atuaram na mesma cidade, Dead Combo, Salvador Sobral, Rui Massena, Camané, Carmen Souza e Jorge Palma, entre outros.

A 30 de maio do ano passado, oito bandas e artistas portugueses passaram pelo palco do Coliseu de Lisboa, naquela que foi a primeira edição do espetáculo EA Live: Allen Halloween, Luís Severo, Samuel Úria, You Can't Win Charlie Brown, Mão Morta, Linda Martini, The Legendary Tigerman e Encore Project.

A Fundação Eugénio de Almeida, criada na década de 1960, é "uma instituição de direito privado e utilidade pública, cujos fins estatutários se concretizam nos domínios cultural, educativo, social, e espiritual, visando o desenvolvimento humano pleno, integral e sustentável da região de Évora", lê-se no site daquela instituição.