Diana Krall é o primeiro nome para o festival CoolJazz 2019

A cantora canadiana Diana Krall vai atuar em julho de 2019, em Cascais, sendo o primeiro nome anunciado para o festival EDPCoolJazz 2019, revelou a organização, esta quinta-feira.

Há mais de trinta anos ligada ao jazz, Diana Krall estará a 24 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, um dos espaços de atuações do CoolJazz, cujo cartaz da 16.ª edição se estenderá pelo mês de julho.

Diana Krall, que iniciou estudos de piano com quatro anos e começou a cantar profissionalmente com 15, tem uma longa relação com o público português, iniciada nos anos 1990, quando deu os primeiros concertos em Portugal.

Hoje, aos 53 anos, é apresentada como a "grande diva do jazz", com 15 álbuns editados e cerca de 15 milhões de discos em vendas em todo o mundo.

Segundo a organização, ao CoolJazz Diana Krall levará sobretudo "clássicos da carreira", enquanto intérprete, reinventando temas como "The look of love", "Let's fall in love", "Let's face the music and dance" ou "Cry me a river".

Com a atual digressão, a "Wallflower world tour", Diana Krall atuou em Portugal em 2015 e 2016.