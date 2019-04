Dino D'Santiago e Rubel confirmados no Super Bock Super Rock

Tiago Ferreira Hoje às 11:42 Facebook

Dino D'Santiago e Rubel são as mais recentes confirmações para a 25º edição do Super Bock Super Rock. O músico português sobe ao Palco EDP no dia 18 de julho. Já o artista brasileiro atua no dia 20 de julho, no mesmo palco.

Dino D'Santiago vai apresentar ao Meco o seu mais recente álbum "Mundu Nôbu", editado no final do ano de 2018. O artista cabo-verdiano dedica o seu talento a unir os tradicionais ritmos da morna, batuku e funaná ao r&b contemporâneo e à música eletrónica progressiva. "Como Seria", "Nova Lisboa", "Nôs Funaná" e "Tudo Certo" com Branko são alguns dos temas que pretende conquistar o público português.

O compositor Rubel é um dos nomes mais fortes da nova Música Popular Brasileira. Nomeado com um Grammy Latino com o disco "Casas", lançado no ano passado, rapidamente conquistou a crítica. O novo trabalho mistura a Música Popular Brasileira com o rap e o r&b, sendo influenciado por nomes como Frank Ocean ou Chance The Rapper. "Mantra", Colégio", "O Velho e o Mar" e "Quando Bate Aquela Saudade" vai-se ouvir pelo recinto do festival.

O Super Bock Super Rock vai regressar, em 2019, ao Meco, de 18 a 20 de julho. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 60 euros (bilhete diário) e os 110 euros (passe de três dias).