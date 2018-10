Diogo Tigre atua na redação do JN

Hoje às 11:36 Facebook

Diogo Tigre atua esta quinta-feira, em direto, na redação do JN, com transmissão no Facebook e Instagram.

"Cantar para o seu povo, o amor infinito, pela maior causa da existência, a expansão da consciência.", é a base do projeto musical de Diogo Tigre, que juntou uma banda de oito elementos com características muito próprias.

Através de sons enaltecedores , palavras positivas, um trabalho de luzes previamente desenhado e de imagens multimédia, a banda proporciona-nos uma viagem pelos géneros do rock acústico e do funk, recheada de prazer, felicidade e êxtase, com o simples intuito de nos tocar a alma e inspirar-nos a ser melhores.

"Elevar a nossa vibração, inspirar a nossa condição, fazer sorrir o coração", é desta forma que Diogo define o seu trabalho "Alta Vibração", pensado para uma realidade em que mensagens poderosas de amor, união, positividade, alegria, tolerância e respeito são tão cruciais.

Diogo Tigre e a sua banda prometem momentos tranquilos e animados, de forma a que possamos regressar às nossas rotinas com um rasgado sorriso no rosto.