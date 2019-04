Diretor "culpa" HBO pelas imagens escuras em episódio de "Guerra dos Tronos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:33 Facebook

Depois das críticas à transmissão do terceiro episódio da última temporada de "Guerra dos Tronos", o diretor de fotografia da série abordou, em entrevista, a qualidade de imagem da batalha de Winterfell.

Era um dos episódios mais aguardados da temporada mas não escapou às críticas negativas. "A batalha de Winterfell", terceiro capítulo da derradeira temporada da série "Guerra dos Tronos", foi para o ar na madrugada desta segunda-feira e recebeu uma chuva de críticas devido à qualidade da transmissão. Através das redes sociais, foram muitos os telespectadores que se queixaram do facto de as imagens estarem muito escuras.

Em entrevista ao TMZ, Fabian Wagner, diretor de fotografia e também responsável pelo episódio "Batalha dos Bastardos", da sexta temporada, salientou que era desejo da produção a transmissão ser escura, para o telespectador sentir a claustrofobia das personagens envolvidas na batalha.

"Guerra dos Tronos sempre foi muito sombria e deveria ser vista idealmente num ambiente escuro, como uma sala de cinema", começou por dizer, afirmando que os problemas de transmissão podem ter sido "culpa" da HBO.

"Eu sei que as imagens não estavam demasiado escuras porque fui eu que filmei. As imagens desfocadas podem ter ocorrido devido à compressão do episódio pela HBO, que pode afetar a qualidade visual, principalmente ser for vista num serviço de streaming com sinal fraco ou numa sala muito clara", explicou Fabian Wagner.