Diva de Bollywood morreu aos 54 anos

Um ataque cardíaco foi fatal para a atriz indiana Sridevi Kapoor, de 54 anos, considerada uma das maiores estrelas de Bollywood.

Sridevi Kapoor morreu no sábado, vítima de ataque cardíaco, no Dubai (Emirados Árabes Unidos), para onde viajou para assistir a um casamento, segundo anunciou um irmão ao jornal Indian Express.

A atriz de 54 anos iniciou a carreira apenas com quatro anos, participou em mais de cem filmes em língua hindi e deu voz a dezenas de sucessos musicais.

Sridevi Kapoor destacou-se nas décadas de 80 e 90 à frente de filmes como "Mawaali" (1983), "Tohfa" (1984), "Mr India" (1987) e "Chandni" (1989). Afastou-se do grande écrã após o casamento com o produtor Boney Kapoor e regressou em 2012 no filme "English Vinglish".

"Triste pela prematura morte da notória atriz Sridevi. Era uma veterana da indústria cinematográfica, cuja carreira incluiu diversos papéis e atuações memoráveis", escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na rede social Twitter.