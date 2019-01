JN Hoje às 17:44 Facebook

Foi esta quarta-feira divulgado o primeiro teaser do filme "Caça-Fantasmas 3", mais uma sequela da famosa saga de ficção científica sobre uma equipa que tenta salvar Nova Iorque dos fantasmas.

Jason Reitman é o realizador da película, que dará seguimento à história de "Caça-Fantasmas 2", lançado em 1989. Jason é filho de Ivan Reitman, que realizou os dois primeiros filmes da saga.

Jason Reitman escreveu o guião do filme com Gil Kenan. Ainda não há confirmações de nomes do elenco original, como Bill Murray e Dan Aykroyd.

Por enquanto, a história é mantida em segredo e a única informação que surgiu até agora é de que o diretor fez "castings" com adolescentes para quatro papéis não revelados, mas que muito provavelmente serão os protagonistas.