Do Cacém para o Quénia: crianças cantam e dançam tema de Conan Osiris

A música de Conan Osiris que vai representar Portugal na Eurovisão já chegou ao Quénia, onde crianças da maior favela do mundo dançam os ritmos que o artista do Cacém juntou em "Telemóveis".

Um grupo de crianças quenianas daquela que é considerada a maior favela do mundo, a Kibera, interpretou o tema que vai levar Conan Osiris a Israel, com direito a dança e adereços que trazem à memória a interpretação original. Nas imagens do momento, divulgadas nas redes sociais, um rapaz faz "play-back" da "Telemóveis", com duas colheres na cara e uma garrafa de plástico a fingir de microfone, com um grupo de outras crianças a fazer parte da atuação.

O vídeo foi publicado no Instagram pela organização não-governamental local "From Kibera with love", que apoia crianças e jovens daquela favela e que foi fundada em 2012 pela portuguesa Marta Baeta. "Apoiamos o Conan Osiris no Festival da Canção, e vamos ganhar a Eurovisão", lê-se na legenda que acompanha as imagens.

O artista reagiu ao vídeo com emoção. "Assim vou chorar", comentou o artista, que vai levar "Telemóveis" à Eurovisão 2019, em Israel, depois de ter vencido a final do Festival da Canção como o preferido do júri e do público.