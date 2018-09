Do fotógrafo de Obama aos Dead Combo, as homenagens a Anthony Bourdain

08 Junho 2018 às 15:36 Facebook

Twitter

Anthony Bourdain passou por vários países ao longo dos programas que gravou. "No Reservations" e "Parts Unknown" são apenas dois exemplos. No dia da sua morte, as redes sociais enchem-se de homenagens ao chef norte-americano.

Bourdain foi encontrado morto, esta sexta-feira, na cidade de Estrasburgo, em França, onde estava a gravar mais um episódio para o programa "Parts Unknown". A notícia rapidamente correu mundo e deixou os fãs em choque. Com 61 anos, os primeiros indícios apontam para suicídio.

Nas redes sociais, as homenagens das figuras públicas não se fizeram esperar. Da política ao mundo da música, passando pelo jornalismo, Bourdain tornou-se num dos tópicos em destaque, principalmente, no Twitter.

Pete Sousa, fotógrafo oficial de Barack Obama, que captou uma fotografia dos dois a jantar, no Vietnam, escreveu na rede social: "Notícias trágicas de Anthony Bourdain".

"Que pessoa fascinantemente bonita", escreveu a atriz Mia Farrow.

"Tenho de dizer que estou em choque total depois de ouvir que o incrível Anthony Bourdain morreu. Ele realmente quebrou o paradigma, impulsionou a conversa culinária e foi o mais brilhante escritor... Ele deixa chefs e fãs em todo o mundo com um enorme buraco que jamais será substituído...", escreveu Jamie Oliver, colega de profissão de Anthony Bourdain.

"Lamentamos profundamente o desaparecimento de Anthony Bourdain. É uma enorme perda para o mundo da gastronomia. Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos", escreveu o chef de cozinha português José Avillez no Facebook.

"Acima de tudo deixa uma marca, não só na gastronomia, mas na forma como transmitia com paixão os seus programas", disse Henrique Sá Pessoa à agência Lusa. O chef de cozinha recordou a escrita de Anthony Bourdain, acreditando que os seus textos "descreverem tão bem os sítios por onde passava, retratando-os num todo, não só a nível gastronómico", como fez em Portugal.