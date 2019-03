Hoje às 13:58 Facebook

"Making of" da oitava temporada emitido depois do final da série

É a série mais popular da história da televisão e está a chegar ao fim. A última temporada da trama baseada nas "Crónicas de Gelo e Fogo", de George R.R. Martin, tem estreia marcada para 14 de abril (pode ser vista em streaming na HBO Portugal e no canal Syfy) . Serão apenas seis episódios, todos de duração superior a uma hora, mas que se esperam ser tão épicos quanto a enorme espectativa que têm gerado ao longo do último ano.

Importa, portanto, aos milhões de fãs de "A Guerra dos Tronos" em todo o Mundo, que a HBO tenha encomendado um documentário especial, rodado durante um ano nas gravações dos capítulos finais, que vai fornecer um retrato "a partir das trincheiras da produção, acompanhando a equipa e o elenco enquanto enfrentam condições climatéricas extremas, prazos de entrega impossíveis e um exército de fãs ansiosos por spoilers", esclarece a produtora em comunicado.

"A Guerra dos Tronos: a última patrulha", realizado pela britânica Jeanie Finlay. estreia-se a 27 de maio, uma semana depois da emissão do último episódio da saga. O filme de duas horas conta com a produção executiva de David Benioff. D.B. Weiss, os criadores e principais responsáveis pela série.

A HBO garante ainda que o filme "mergulha na lama e sangue, para revelar as lágrimas e triunfos envolvidos no enorme desafio de dar vida ao fantástico mundo de fantasia de Westeros em grandes estúdios, localizações reais e cenários inesperados da Irlanda do Norte".