Documentário sobre Leonard Cohen abre Porto/Post/Doc

Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O documentário de Nick Broomfield sobre o músico Leonard Cohen marca a abertura do festival de cinema documental Porto/Post/Doc, a 23 de novembro, numa edição que vai dar destaque ao realizador britânico Mike Christie, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a associação organizadora do festival que começou no Porto em 2014 revela que o evento começa com a exibição de "Marianne & Leonard: Words Of Love", o "badalado documentário de Nick Broomfield sobre a relação de Leonard Cohen e uma das suas musas, Marianne", no Teatro Municipal do Porto -- Rivoli.

Neste Porto/Post/Doc, que se realiza entre 23 de novembro e 01 de dezembro, vão ainda ter "estreia nacional" três dos mais recentes documentários de Mike Christie: "Hansa Studios: By The Wall 1976-90", sobre os anos dourados de um dos mais conhecidos estúdios de gravação da cidade de Berlim, "New Order: Decades" e "Suede: The Insatiable Ones", sobre as bandas homónimas.

Durante o festival, que também vai ter um foco especial sobre o realizador lituano Audrius Stonys, vai ainda ser exibido "Haut Les Filles", de François Armanet.

Este documentário, sobre as figuras femininas da música rock francesa, conta com a participação de Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy ou Vanessa Paradis.

Outras das propostas hoje anunciadas do festival são "Berlin Bouncer", de David Dietl, que faz "uma viagem pela cultura 'clubbing' da cidade, através das histórias de três seguranças de algumas das mais famosas discotecas da capital alemã", e "Ryuichi Sakamoto: Coda", realizado por Stephen Nomura Schible, sobre o compositor japonês.

No programa Transmission, a "secção do festival dedicada a exibir documentários em torno da música e da cultura popular", vai passar, em português, o filme "Batida de Lisboa", de Rita Maia e Vasco Viana

Trata-se de um "documentário rodado nos subúrbios da capital e que procura dar a conhecer músicos e produtores de diferentes origens -- de Angola a São Tomé, de Cabo Verde à Guiné-Bissau --, bem como as suas batalhas identitárias".

"Realizados este ano, passam também pelo Porto Porto/Post/Doc 'Um Punk Chamado Ribas', de Paulo Miguel Antunes, e Punk's Not Dread, de Tiago Afonso, ambos sobre duas das figuras mais carismáticas da cena punk portuguesa: João Ribas (Censurados, Tara Perdida) e Punkito", descreve a organização.

O Transmission passa este ano também por Braga, "com a apresentação de duas sessões no gnration: "Batida de Lisboa", a 27 de novembro, e "New Order: Decades", no dia seguinte.

O Porto/Post/Doc realiza-se em vários espaços da cidade do Porto, nomeadamente no Cinema Passos Manuel e no Planetário do Porto.

A edição deste ano conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto, do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), do Ministério da Cultura, e da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV - Vinho Verde), entre outros parceiros.