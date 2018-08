Dos anos 80 ao virar do século em oito músicas. A estreia de Mr. Deluxe

Augusto Correia 14 Maio 2018 às 17:52 Facebook

"Teve uma infância estranha, disse Austin. Em última análise, todas as infâncias o são, disse Mister DeLuxe". A frase, tirada da obra de Dinis Machado "O que diz Molero", não faz justiça ao disco de nascimento dos Mr. Deluxe, banda com raizes plantadas na beira-mar gaiense. O álbum homónimo apadrinha oito músicas bem crescidas, adubadas nos ritmos da Pop dos anos 80 e do Rock do virar do século.

Com nome inspirado num dos "inspetores" da obra de Dinis Machado, "O que diz Molero", Mr. Deluxe é um projeto nacional surgido em Francelos, Vila Nova de Gaia, carreado por três elementos com experiência no universo musical em bandas como os Radar Elvis, Karma-Cola ou Porno Chique.

Nuno Rodrigues, José Pedro Garcez e Luís Miguel Rodrigues dão corpo e voz a um trabalho inspirado em sons de épocas distantes no tempo, mas harmonicamente encaixados por elementos contemporâneos, que cunham estas músicas na atualidade.

Em "Wonderland" e "Gasoline" cheira ao rock de Manchester com um travo de "states", mas ao passar por "Brexit", primeiro tema a sair em vídeo, ouvem-se a guitarra de Bernard Sumner e o baixo de Peter Hook.

Se todas as infâncias são estranhas, a deste Mr. Deluxe entranha-se. Deixa-nos presos ao refrão de Alice & Chains e leva-nos o corpo para os ritmos do Caribe, com a mente à beira de um mar "Shaken not Stirred".

O álbum já se encontra disponível para audição e "download" no Itunes, Spotify e outras plataformas digitais.