Drake arrasa nos Billboard Music Awards e dedica prémio a... Arya Stark

Drake foi o grande vencedor da 26.ª edição dos Billboard Music Awards, na madrugada desta quinta-feira, em Las Vegas, nos EUA. O rapper canadiano venceu em 11 categorias, entre as quais a de "Melhor Artista", prémio que dedicou a uma personagem da série televisiva "A Guerra dos Tronos". Nada mais, nada menos do que Arya Stark, a heroína do mais recente episódio da trama.

"Obrigado Arya, por todo o trabalho da semana passada", disse Drake num dos discursos de vitória, referindo-se ao papel preponderante da personagem no terceiro episódio da oitava e última temporada da série, "The Long Night". Veja o vídeo do momento:

Drake ultrapassou assim Taylor Swift e tornou-se o músico mais premiado da história dos Billboard Music Awards.

A gala, apresentada pela cantora Kelly Clarkson, contou com uma atuação de Taylor Swift e teve em destaque a entrega do galardão não competitivo de "Ícone" a Mariah Carey. Cardi B foi a artista mais nomeada - em 21 categorias - e ganhou seis prémios.

Veja aqui os vencedores das principais categorias:

Melhor Artista

Drake

Melhor Artista Masculino

Drake

Melhor Artista Feminino

Ariana Grande

Artista Revelação

Juice Wrld

Melhor Dupla/Grupo

BTS

Melhor Artista do Top 100 da "Billboard"

Drake

Melhor Artista de Streaming

Drake

Melhor Artista de Rádio

Drake

Melhor Artista de Tour

Ed Sheeran

Melhor Artista de R&B

Ella Mai

Melhor Artista de Rap

Drake

Melhor Artista de Country

Luke Combs

Melhor Artista de Rock

Imagine Dragons

Melhor Artista Latino

Ozuna

Melhor Artista de Eletrónica

The Chainsmokers

Melhor Álbum

"Scorpion", Drake

Melhor Canção do Hot 100 "Billboard"

"Girls Like You", Maroon 5 com Cardi B

Melhor Canção do Streaming

"Sicko Mode", Travis Scott