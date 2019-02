Duas lendas no Rivoli: Lucinda Childs e Trisha Brown

Helena Teixieira da Silva Ontem às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Pioneiras da dança moderna em espetáculo irrepetível este fim de semana no Porto

Talvez poucos se lembrem da primeira vez que Merce Cunningham [1919-2009] esteve no Porto, foi há mais de cinquenta anos. Mas muitos hão de recordar ainda aquela última vez em que a companhia do vanguardista coreógrafo norte americano pisou o palco do Teatro Rivoli. Foi em 2001, havia cenários desenhados por Andy Warhol na revisitação à primeira de todas as suas criações ("Rainforest", 1968) e de Robert Rauschenberg, outro mestre da Pop Art, na que era então a sua peça mais recente ("Interscape", 2000).

O que vai acontecer este fim-de-semana no Rivoli tem a dimensão do estremecimento desse confronto com Cunningham. O Teatro Municipal apresenta, em fusão histórica, duas poderosas lendas da dança pós-moderna nascida nos anos 1960: Lucinda Childs - ela própria, bailarina e encenadora estará aos quase 80 anos no Porto para falar de "Dance", a peça que estreou em 1979, ao lado da estrela em ascenção que era então o compositor Philip Glass e do artista do minimalismo Sol LeWitt [1928-2007]; e Trisha Brown [1936-2017], monstro da interdisciplinaridade e da improvisação - como demonstra "Set and Reset/ Reset", obra criada em 1983, para a música de Laurie Anderson (que este ano ganhou pela primeira vez o Grammy que tardava) e para os figurinos de Rauschenberg -, e cuja companhia passou por Serralves, no Porto, em 2011.

Lucinda Childs e Trisha Brown foram ambas discípulas de Cunningham e ambas desafiadas pela revolucionária Yvonne Rainer - que passou por Serralves em 2017, emudecendo-nos ao entrar, com 81 anos, na performance "The Concepto of Dusk" -, seduzindo-as para a sua Judson Dance Theatre.

As duas pioneiras surgem amanhã e domingo no espetáculo de 88 minutos "Dance + Set and Reset/ Reset", do Ballet de L"Opéra de Lyon. A dupla revisitação é um novo marco na história da dança da cidade.

Um fracasso fascinante

"O trabalho é um fracasso", arrasava o "The Times", em 1979, no rescaldo da estreia de "Dance", na Brooklyn Academy of Music, em Nova Iorque. "Mas é um fracasso fascinante, cheio de coisas maravilhosas", escrevia o crítico John Rockwell sobre a peça em que Lucinda Childs, então com 39 anos, mudava para sempre o universo da dança com a sua teimosia em perseguir o movimento puro com o qual alcançava um efeito hipnótico. "Simples na apresentação, complexo na construção".

"Dance" é uma sincronização arrojada entre o que se vê em palco e o que se vê lá atrás no filme realizado por Sol LeWitt. A câmara apanha os bailarinos em diferentes ângulos: de cima, de baixo, de perto, de longe, congelando-os e acordando-os, enquanto os bailarinos do palco vão interagindo com o filme.

"É estranho assistir tantos anos depois", confessou Childs numa entrevista ao "The Guardian", em 2011, quando esta coreografia iniciou uma inesperada digressão pelo mundo. "É estranho sobretudo porque os bailarinos do vídeo são os mesmos, mas os do palco não. Antes eram mais excêntricos, hoje são mais uniformes. Mas é incrível perceber que as novas gerações ainda descobrem coisas novas no que foi feito nesses anos", disse a coreógrafa que o diário britânico batizou como "a grande dama de uma era dourada".

A então experimentalista Trisha Brown estreou "Set and Reset/Reset" quatro mais tarde, em 1983, para uma crítica a quente mais suave. "Continua fiel ao fascínio da sobreposição como tema, explorando novas formas para o movimento."