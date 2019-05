Duo de piano Bernardo Pinhal e Sérgio de A apresentam-se em direto no JN

Hoje às 11:58 Facebook

O duo de piano Bernardo Pinhal e Sérgio de A apresentam-se, esta terça-feira, em direto aos leitores do JN, num showcase gravado a partir da Casa da Música, no Porto. Estão na final do Prémio Novos Talentos Ageas.

Pelo segundo ano consecutivo, o público da Casa da Música elegeu os seus músicos e projetos favoritos, entre os cerca de vinte concertos de fim de tarde de terça-feira. A final decorre este sábado, às 18 horas, na Sala Suggia.

O concurso é uma parceria da seguradora Ageas com a Fundação Casa da Música e pretende "distinguir e incentivar o trabalho de jovens músicos com idade até 35 anos e de nacionalidade portuguesa ou com residência em Portugal, de todos os géneros musicais".

Ricardo Pinhal começou a tocar piano aos cinco anos. Terminou a licenciatura na ESMAE - Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, no Porto. Foi bolseiro da Escola Superior de Música Reina Sofía, em Madrid. Em 2016, concluiu o Mestrado em Performance, em Basileia, como bolseiro da Fundação Gulbenkian. Foi vencedor de vários concursos, destacando-se o Concurso Marília Rocha (2009), o Concurso Internacional do Fundão (2010) e o Concurso de Santa Cecília (2013). Obteve o 2.º Prémio no Concurso Internacional de Piano de San Sebastián (2011), o prémio especial EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) e o 2.º prémio no Concurso Jovens Músicos, em 2014.

Sérgio de A licenciou-se na ESMAE com a classificação máxima. Foi vencedor do Prémio Helena Sá e Costa, do Prémio Maria Campina e, mais tarde, do Prémio de Melhor Pianista Acompanhador do Concurso de Canto Rotary Club. Tem vindo a desenvolver uma atividade ecléctica como concertista, tendo já passado por Espanha, França, Itália, EUA e Rússia.

Ricardo Coelho (quarteto de jazz) e Luís Duarte Moreira (trompa) são os restantes finalistas.