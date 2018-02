Duplas de dj's DubVision, LNY TNZ e Pegboard Nerds na EDP Beach Party

Ana Rita Neto Hoje às 12:20 Facebook

DubVision, LNY TNZ e Pegboard Nerds são as novas confirmações do cartaz da EDP Beach Party. As duplas de dj's atuarão dia 30 de junho, Praia do Aterro Norte, em Matosinhos.

Dubvison é formado pelos irmãos Victor e Stephan Leicher e já tocaram em grandes palcos como o festival Tomorrowland. A dupla holandesa conta com vários singles que alcançaram o Top 10 do Beatport Main Chart e têm assinado remixes de sucesso, como a de "Gold Skies", de Sander van Doorn.

Já Michael Parsberg e Alexander Odden formam a dupla de música eletrónica Pegboard Nerds. Destacaram-se em 2015 com o EP "Pink Cloud" que chegou ao Top 10 no Billboard Dance albums. O seu mais recente lançamento foi o EP "Nerds by Nature", editado em 2017.

Por fim, LNY TNZ foi formada em 2004 por Mitchell e Jan. A dupla holandesa têm influência em todo o mundo e foram os pioneiros numa sonoridade única que combina hardstyle, trap e EDM. No final de 2017, lançaram o 2.º volume do EP "Fvck Genres", apresentado pelo single "We Go Up".

A EDP Beach Party de 2018 realiza-se de 29 a 30 de junho, na Praia do Aterro Norte, em Matosinhos e conta já com a confirmação de vários artistas,como Steve Aoki, Timmy Trumpet, Valentino Khan e Kayzo.

Até hoje, os bilhetes diários custam 17 euros, enquanto o passe para os dois dias tem o preço de 27 euros. A partir de amanhã e até 30 de abril, o bilhete diário custa 20 euros e o passe 30 euros. Já de 1 de maio a 28 de junho, o bilhete diário custa 22 euros e o passe para os dois dias 32 euros.