E pipocas de vinho do Porto, já provou?

O vinho do Porto sempre foi a imagem da Invicta, mas nunca esteve tanto na moda. Com o aumento do número de turistas na cidade do Porto, é possível encontrar-se vários produtos inspirados na tão famosa bebida licorosa, que primam pela criatividade.

No centro comercial La Vie, na Baixa do Porto, abriu há cerca de um ano um "carrinho-bicicleta" que vende pipocas. Mas não são umas pipocas quaisquer... A Fol Popcorn é uma produção artesanal de pipocas gourmet, estouradas em ar quente, que tem mais de 20 sabores disponíveis. A empresa italiana ainda se encontra "a melhorar o sabor das pipocas de vinho do Porto, que são já as que mais se vendem", contou o representante da marca, Luís Ribeiro, ao JN. Em Portugal, esta marca tem lojas físicas no Porto e em Amarante e os preços das pipocas variam entre 2 euros (cone) e 5 euros (saco L).

Gelados para todos

As compotas da Casa do Vale são outro produto com uso inovador do vinho do Porto. Situada na Invicta, esta marca faz produção de compotas com vários sabores da Região Norte. O preço dos produtos com frutos vermelhos, morango ou laranja e este vinho varia entre 7,50 e 9,80 euros.

Na loja Saboriccia, na Rua de Santa Catarina, no Porto, ainda se encontra creme de vinho do Porto - uma espécie de geleia. Este creme custa 6,90 euros e é confecionado através da redução do vinho.

Outra hipótese apetecível passa pelos Gelados de Portugal, com sabor a castanha e vinho do Porto, que estão à venda por 5 euros em várias cadeias de híper e supermercados. Também os bombons com recheio de vinhos licorosos e, naturalmente, de vinho do Porto, são bem conhecidos e até vulgarizados no quotidiano dos portugueses.

No entanto, nem toda a gente aprecia estas opções. "Não gosto de ver chocolates nem pipocas com vinho do Porto. Não acho interessante", disse ao JN o chef de cozinha Hélio Loureiro, que publicou um livro dedicado a receitas com vinho do Porto, já no século passado (ler entrevista ao lado).

Mundo da cosmética

Mas nem só de doçaria trata o universo do vinho mais acarinhado pelos portugueses (e não só). A Douro Skincare, sediada no Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, lançou a Dvine há cerca de dois anos. Esta marca representa uma nova geração de cosméticos que tem como elemento principal a "fragrância exclusiva, com notas aromáticas de vinho do Porto" e surge no mercado com uma linha de rosto com 12 produtos, divididos por duas gamas: a Light Harvest, destinada à prevenção dos primeiros sinais de envelhecimento, e a Gold Harvest, que incorpora ouro na sua composição e se destina a peles mais maduras.

Estes produtos com uma fragrância em que as notas aromáticas de uvas frescas, ameixa, cereja, madeira, chocolate e frutos silvestres se fazem sentir, são dos mais caros neste segmento, com o preço a variar entre 30 euros e 150 euros.

Hélio Loureiro, chef de cozinha

Quais são os usos do vinho do Porto que considera mais extravagantes?

Para mim, extravagâncias são as invenções que o prejudicam, como quando é mal usado ou mal combinado. O uso do vinho do Porto enquanto condimento choca-me. É um vinho que serve para acompanhar e não para ser servido como um condimento. Não gosto de ver chocolates nem pipocas com vinho do Porto. Não acho interessante.

Na vinoterapia são usadas propriedades do vinho do Porto para massagens. O que pensa sobre esse uso?

Acho que, desde que não se estrague o vinho do Porto, nada é extravagante... Mas prefiro bebê-lo do que ser massajado com ele [risos].

Publicou o livro "Receitas para vinho do Porto" em 1999, numa época em que ainda não era uma moda... Considera-se um visionário?

Em 1998/99, o vinho do Porto era visto apenas como um vinho de aperitivo e sobremesa. E tinha receio de que ele se tornasse apenas numa referência e não fosse usado no dia a dia dos portugueses. Por isso, quis contrariar essa situação. Mas, naquela época, o livro foi uma provocação ao setor: servir lagosta com vinho do Porto, por exemplo, era ser provocatório.

Bolo de cacau e banana com Porto

"O cacau e o vinho do Porto sempre fizeram um casamento perfeito". Foi assim que o chef Hélio Loureiro descreveu a receita de bolo de cacau e banana, que faz "a ponte para um Tawny 40 anos fresco". Como fazer? Derreta a manteiga com o chocolate. Bata as gemas com o açúcar e acrescente o chocolate derretido. De seguida, desfaça as bananas em puré, envolva no chocolate e nas gemas e bata bem. Envolva depois as claras em castelo. Por fim, forre uma forma de porcelana com manteiga e farinha, coloque a massa e leve ao forno a 180 graus durante 15 minutos. Sirva quente com uma bola de gelado de baunilha ou de natas.

Ingredientes:

l 8 gemas;

l 200 g de chocolate (72% de cacau) derretido

l 100 g de açúcar

l 8 claras em castelo

l 100 g de manteiga

l 100 g de bananas bem maduras