É "surreal" ter o nome associado a um Oscar

Um "sonho tornado realidade", um "momento surreal" ou as duas coisas ao mesmo tempo. Joana Niza, parte da equipa portuguesa que, com Nuno Bento, esteve envolvida na produção sonora do filme que venceu o Oscar 2019 para Melhor Documentário, está radiante.

Em declarações ao JN, Joana Niza revelou ser "agarrada ao cinema desde pequena", embora estivesse "longe de imaginar alguma coisa assim", que um filme com trabalho seu ganhasse um Oscar.

O prémio é a validação de uma paixão pelo som, agora ao serviço da empresa portuguesa Loudness Films. Joana fez o trabalho de "foley mixer" no documentário. "É o som que inconscientemente nos puxa para a personagem que estamos a ver", explica Joana, realçando a importância do trabalho de toda a equipa sonora envolvida na produção de "Free Solo", que tem estreia marcada para 17 de março, no National Geographic).