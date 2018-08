Ed Sheeran distingue-se nos Billboard Music Awards

21 Maio 2018 às 15:52 Facebook

Ed Sheeran foi um dos principais galardoados na cerimónia de entrega dos prémios Billboard Music Awards, em Las Vegas, EUA, este domingo.

O britânico venceu as categorias de "Melhor Artista do Ano", "Melhor Artista Masculino", "Melhor Artista em Vendas de Música", "Melhor Artista em Tops de Rádio", "Artista Top Hot 100" e "Melhor Música de Rádio", com o tema "Shape of You".

A gala, apresentada por Kelly Clarkson, reconheceu os artistas e as músicas que mais se sobressaíram durante o ano nos Estados Unidos da América.

Também o rapper Kendrick Lamar se sagrou vencedor de seis prémios: "Melhor Álbum Rap", "Melhor Artista de Streaming", "Top Billboard 200 Álbum", "Melhor Artista de Rap", "Melhor Artista de Rap Masculino" e "Melhor Música Streaming", para "Humble".

O tema "Despacito", de Luis Fonsi com Daddy Yankee e Justin Bieber realçou-se, ao qual foram atribuídos os prémios de "Música do Top Hot 100", "Maior videoclip em streaming", "Música mais vendida", "Melhor Colaboração", "Melhor Música Latina" e "Produtor do ano", para a produção.

Outros artistas que também conseguiram um prémio Billboard foram Khalid, "Artista Revelação", Taylor Swift, "Melhor Artista Feminina" e "Disco Mais Vendido", BTS, enquanto grupo mais destacado nas redes sociais, Post Malone, "Melhor Música Rap", The Chainsmokers, "Melhor Grupo Eletrónico", Sam Hunt, com a melhor música country, e Camila Cabello, maior destaque em listas musicais. Janet Jackson foi considerada "Ícone do ano" e, sendo a primeira mulher negra a receber o prémio, discursou em defesa da igualdade de género.

A anfitriã Kelly Clarkson abriu o espetáculo com um discurso relativo ao tiroteio numa escola do Texas e apelou sensibilização e ajuda do público.

O evento contou com atuações de Ariana Grande, Kelly Clarkson, Dua Lipa, Shawn Mendes, John Legend, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Normani e Khalid, Christina Aguilera e Demi Lovato, Maren Morris, Macklemore e Kesha, Camila Cabello, BTS, entre outros.