Ed Sheeran foi o que mais discos vendeu em 2017

O músico britânico Ed Sheeran foi o artista que mais discos vendeu em 2017 em todo o mundo, com o álbum "Divide", revelou a Federação Internacional de Indústria Discográfica (IFPI).

A organização, que congrega representantes da indústria discográfica de vários países, declarou Ed Sheeran o artista do ano pelo "sucesso sem paralelo" do terceiro álbum de estúdio, "multiplatinado" em 36 países.

Sem revelar valores, a federação explica que Ed Sheeran liderou as várias tabelas de vendas de discos, em suporte físico, incluindo vinil, em suporte digital e também nas plataformas de escuta em "streaming".

Editado em março de 2017 e distinguido com um Grammy de melhor álbum pop vocal, "Divide" inclui temas como "Shape of You" - o mais tocado na plataforma Spotify em 2017 -, "Castle on the hill", "Galway girl" e "Perfect".

De acordo dados oficiais de vendas do Reino Unido, "Divide" vendeu cerca de 2,1 milhões de cópias no mercado britânico. Nos Estados Unidos, as vendas foram superiores a 2,7 milhões de unidades.

Em Portugal, "Divide" é disco de platina, equivalente a 15 mil discos vendidos.

Para o diretor executivo da IFPI, Frances Moore, a lista dos dez nomes que mais discos venderam em 2017 é demonstrativa de quem são os artistas de sucesso da música pop da atualidade.

Liderada por Ed Sheeran, a lista é dominada por artistas norte-americanos. Em segundo lugar figura o canadiano Drake, em terceiro Taylor Swift - a única mulher da lista -, seguindo-se os rappers Kendrick Lamar e Eminem, o músico Bruno Mars, o músico canadiano The Weeknd e os grupos Imagine Dragons, Linkin Park e The Chainsmokers.