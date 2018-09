Ed Sheeran vem a Portugal no próximo ano

Hoje às 10:18, atualizado às 10:48 Facebook

Ed Sheeran anunciou, esta quinta-feira, o primeiro concerto em nome próprio em Portugal.

Através de um vídeo publicado no Facebook da Everything Is New, produtora do evento, o britânico anunciou que o espetáculo será em Lisboa, a 1 de junho de 2019. Os bilhetes começam a ser vendidos a 27 de setembro.

O concerto será no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Apenas bilhetes comprados nos pontos de venda oficiais serão válidos para entrar no espetáculo. Qualquer bilhete adquirido através de terceiros ou sites de revenda de bilhetes (como são exemplo a Viagogo, Stubhub.pt e Ticketswap,) não serão válidos", refere a promotora.

Este será um regresso de Ed Sheeran a Portugal, agora enquanto estrela internacional de sucesso, depois de se ter estreado em 2014, então com 23 anos, no festival Rock in Rio Lisboa.

Em 2017, Ed Sheeran foi o artista que mais discos vendeu em todo o mundo, com o terceiro álbum, "Divide", segundo contas da Federação Internacional de Indústria Discográfica, que congrega representantes da indústria discográfica de vários países.

Editado em março de 2017 e distinguido com um Grammy de melhor álbum pop vocal, "Divide" inclui temas como "Shape of You" - o mais tocado na plataforma Spotify em 2017 -, "Castle on the hill", "Galway girl" e "Perfect".

Segundo a promotora, o concerto em Lisboa faz parte de uma digressão de verão do músico por festivais e datas em nome próprio, em países como França, Espanha, Itália, Alemanha, Roménia, Rússia, Finlândia, Dinamarca e Islândia.