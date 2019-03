Eddie Vedder anuncia concerto em Portugal

JN Hoje às 09:45 Facebook

Eddie Vedder vai dar um concerto em Portugal dia 20 de junho, no Altice Arena, em Lisboa, anunciou, esta sexta-feira, a promotora.

Dia 15 de março arranca uma pré-venda exclusiva para o clube de fãs Pearl Jam's Ten Club. A venda ao público em geral estará disponível dia 22 de março, sexta-feira, a partir das 9 horas nos pontos de venda oficiais.

O concerto marca o regresso do vocalista dos Pearl Jam a Portugal, depois do concerto da banda no NOS Alive 2018.

Eddie Vedder iniciou o seu projeto a solo em 2007 com a banda sonora do filme "Into The Wild", tendo também sido reconhecido com a música integrante do filme, "Guaranteed", arrecadando um Globo de Ouro.

Em 2012, o cantor norte-americano lança o seu primeiro álbum a solo "Ukulele Songs", nomeado na categoria de "Best Folk Album" nos Grammy Awards. Em 2017, Eddie foi ainda incluído no Rock and Roll Hall Of Fame com os Pearl Jam.

A digressão terá como convidado especial o irlandês Glen Hansard, músico, compositor e vocalista da banda The Frames, que traz consigo o novo álbum "This Wild Willing" com lançamento previsto a 12 de abril.