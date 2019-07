Edições de manga disponíveis em Portugal e Japão em simultâneo

F. Cleto e Pina Hoje às 19:55 Facebook

A editora JBC Portugal anunciou que vai passar a disponibilizar em português diversos manga (banda desenhada japonesa) em simultâneo com o seu lançamento no Japão.

As edições são em formato e-book e os leitores portugueses podem ler semanalmente, no seu idioma, novos capítulos de "Edens Zero", de Hiro Mashima, e "Seven Deadly Sins", de Nakaba Suzuki, no mesmo dia que os japoneses.

Simultaneamente, a editora anunciou o lançamento em português de 160 e-books diferentes, entre os quais alguns dos títulos mais populares deste género, como "Battle Angel Alita", de Yukito Kishiro, ou "The Ghost in the Shell, de Masamune Shirow, e ainda "Blame!", "Knights of Sidonia", "Fairy Tail", "Samurai 7" ou "Fort Apocalypse". A oferta da JBC Portugal inclui igualmente mangas de origem brasileira, como "Combo Rangers", de Fabio Yabu, ou "Henshin Mangá", de Ryot.

Os preços destes e-books, já disponíveis nas plataformas Apple Books, Google Play ou Kobo Rakuten, que, tal como as versões impressas da JBC, apresentam o sentido de leitura original japonês, da direita para a esquerda, variam entre 0,99 € (para os lançamentos semanais) e os 16,99 € (para volumes com cerca de 500 páginas).

Desta forma, Portugal passa a integrar um grupo restrito de países onde é possível ler os novos manga no mesmo dia em que são lançados no Japão, do qual fazem parte Estados Unidos, Brasil, França, China, Tailândia e Coreia do Sul.