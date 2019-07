Egito pede à Interpol para procurar o busto de Tutankhamon vendida em leilão

Hoje às 16:07 Facebook

As autoridades egípcias solicitaram à Interpol que encontrasse um busto do antigo faraó Tutankhamon, vendido em leilão a um anónimo por mais de cinco milhões de euros.

O artefacto, com três mil anos, foi vendido na semana passada num leilão organizado pela conhecida leiloeira Christie´s, em Londres, debaixo de protestos públicos.

Uma semana depois da venda, o Comité Nacional do Egito para Repatriação de Antiguidades (NCAR) declarou que os promotores públicos pediram à Interpol que emitisse uma ordem para identificar o objeto, para o qual não terá sido emitida a documentação legal devida.

Segundo a versão egípcia, o objeto terá sido "roubado" nos anos 70 e o ministério dos Negócios Estrangeiros pediu ao gabinete homólogo no Reino Unido que impedisse a venda. Também tentou recorrer à UNESCO, com o mesmo objetivo, segundo o "The Guardian".

Mas a Christie"s afirmou, à AFP, que até à venda, nunca o país africano expressou o mesmo nível de preocupação sobre uma peça cuja existência é "bem conhecida e exbida publicamente" há muitos anos. "O objeto não é, e nunca foi, sujeito a qualquer investigação", sustentou a leiloeira, à AFP.