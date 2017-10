Elsiane ao vivo no Porto

JN Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A dupla canadiana Elsiane vai atuar no Hard Club, no Porto, a 27 deste mês, num concerto que marca o regresso da banda após quatro anos. Na primeira parte, apresentam-se os portugueses The Black Zebra.

Os canadianos vêm promover o mais recente disco, "Death of the artist", o terceiro álbum, editado em abril deste ano.

Já os Black Zebra vão aproveitar para mostrar o primeiro álbum, "Nonsquare".

Os bilhetes já estão à venda. Custam dez euros e podem ser adquiridos em www.bol.pt, no Hard Club e nas lojas Louie Louie e Piranha.