Em 2019, todos os caminhos vão dar a Matera e a Plovdiv

Uma é esculpida na rocha, desenhada sobre grutas; outra é uma das mais antigas cidades da Europa. De tão diferentes, partilham isso mesmo: a antiguidade. Mas não fosse partilharem este ano o título de Capital Europeia da Cultura (CEC) e não estaríamos a falar das velhinhas Matera, no Sul de Itália, e de Plovdiv, na Bulgária. A idade não lhes pesa, aproveitam os ares arqueológicos para se mostrarem ao Mundo.

Já lá vai o tempo em que Matera, de tão pobre, era considerada a vergonha de Itália. O cenário d"A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, despertou e encheu-se de oficinas, galerias e restaurantes. Hoje, a cidade que já foi colonizada por obras de Rui Chafes é Capital Europeia da Cultura. Mas o artista plástico português ocupou-a com esculturas pretas em ferro em 2011, muito antes de ela virar tendência.

"Foi das exposições mais bonitas que já fiz e dos momentos mais felizes da minha vida. Ocupei vários espaços de um conjunto de capelas, igrejas subterrâneas e alguns pontos da paisagem cheia de colinas. As esculturas encontraram ali o seu lugar de origem", diz. O escultor explica Matera com exclamação. "As pessoas viviam em habitações rupestres, em grutas. Nos anos 50, a cidade foi desabitada. Visualmente, é extraordinário. É uma cidade em bruto, coisa única no Mundo".

Património Mundial da UNESCO, Matera tem vindo a ser reabilitada e restaurada, efervescendo em torno do aumento do turismo. Não é por acaso que "Um futuro aberto" é o tema do programa da cidade que criou um passaporte de 19 euros para todas as iniciativas.

Carlos Martins, diretor- -executivo da Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012, viu a Cidade Berço ser notícia no "The New York Times" e no "Financial Times". Matera terá um espaço regular na Euronews. É para isso que servem as capitais, diz, "para se abrirem ao Mundo". Para Matera, o programador olha com deslumbre: "Tem uma dinâmica incrível e uma história marcada entre a perda e a vitalidade".

A caminho do futuro

O programa desenha-se em torno da comunidade. "Muito marcado pela participação local. Na abertura oficial, o almoço foi nas casas dos locais. À noite, havia músicos das aldeias de Basilicata pela cidade. Matera está a valorizar as expressões mais genuínas da cultura e não apenas o trabalho do artista contemporâneo e internacional". É o caso da Open Design School, em que artistas se juntam à comunidade para construir as estruturas que virão a ser os palcos de tudo o que vai acontecer em 2019.

"Mais do que espetáculos, as capitais são cada vez mais o processo", nota. Esse é também o caminho de Plovdiv, segunda maior cidade da Bulgária e primeira do país como Capital da Cultura. Do lema "Juntos" fez nascer mais de 300 festivais e projetos comunitários.

O programa da Cidade das Sete Colinas mistura o mundo oriental ao ocidental. No teatro junta o temperamento dos balcãs às comunidades ciganas e turcas. Pelos bairros e galerias, há tradições gastronómicas com o festival Mood For Food, folclore e até pode aprender-se o alfabeto cirílico.

Mas o meio milhar de iniciativas vai espalhar-se pelo Sul inteiro: Sófia, Veliko Tarnovo e Varna. Em Plovdiv, há marcas da presença romana, mas aponta-se para o futuro no que à cultura diz respeito. Matera e Plovdiv não mais serão as mesmas.

Portugal tem sete cidades na corrida cultural para 2027

Em 2027, Portugal terá pela quarta vez uma Capital Europeia da Cultura. Ainda não há candidatura oficial, mas Braga, Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria, Évora e Faro querem entrar na corrida. Ou não respirassem ainda o reflexo que viram nascer em Lisboa, Guimarães ou Porto - cujo primeiro papel do processo foi assinado faz hoje vinte anos.

Se recuarmos até 2001, vemos um Porto com esperança de que a Capital viesse a cimentar a contemporaneidade que a cidade procurava. "A Capital provou que o Porto tem públicos. A Casa da Música já é um marco na cidade que ninguém questiona", diz Miguel von Hafe Pérez, comissário da Porto 2001 e o curador que levou a escultura de Juan Muñoz, "Treze a rir uns dos outros", para o Jardim da Cordoaria.

"Hoje há uma vivência diferente da música, do cinema, da utilização de espaços menos convencionais. E isso é um legado do Porto 2001. Sem essa aposta, hoje, com o turismo, estaríamos a correr atrás do prejuízo".

Em 2012, foi a vez de Guimarães. A cidade tinha a história, faltava-lhe músculo na cultura. Viu nascer o Centro de Artes, a Casa da Memória e inundou-se de realizadores e projetos. "A herança é muito mais imaterial. O ano não altera tudo. Mas há uma geração que passou a ter mais interesse na cultura e arte", diz Carlos Martins.