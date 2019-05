Helena Teixeira da Silva Hoje às 21:07 Facebook

O DDD+FITEI entrou esta quarta-feira na sua terceira semana. É a semana de interceção entre o Dias da Dança e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, a semana em que cem curadores internacionais estão no Porto para conhecer 20 criadores nacionais. É a semana da internacionalização da cultura portuguesa.

Em breve, será um dia normal outra vez. Em breve, a vida seguirá com as suas comichões e os seus moinhos de vento, corredor dormente de rotinas e fúrias, urgências, banalidades, contradições e, com sorte, sem tédio nem febre. Em breve, dentro de 744 horas.

Antes disso, na hora zero que começa agora, dois corpos de língua portuguesa farão respiração boca-a-boca, inspiração recíproca que a escritora britânica Olivia Laing define como a "capacidade de criar intimidade e curar feridas", essa função extraordinária que só a arte sabe desempenhar, "mesmo entre pessoas que nunca se encontram, mas que se infiltram na vida umas das outras e a enriquecem".

Ao Porto, cidade com sotaque de coração cantado, chega assim o Brasil, país com pronúncia vertiginosa na pele, dois pontos cardeais a encontrarem-se num irrepetível arranha-céus de artes performativas: são 31 dias consecutivos com 66 espectáculos de teatro e dança de várias latitudes, e mais de cem récitas apresentadas em quatro cidades do norte de Portugal. Uma espécie de jackpot que resulta da cumplicidade entre o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) e o Dias da Dança (DDD), duas das maiores procissões artísticas do Porto, que este ano formam aliança, cruzando calendário e comunicação, públicos e propósitos.

Festa-viagem de 5 semanas

Não há cultura sem política: por causa dela, o Porto entrou no mapa; por causa dela, o Brasil ameaça capotar. Meio ano de poder nas mãos de Jair Bolsonaro, o improvável candidato da extrema direita que assumiu a presidência da República Federativa do Brasil em outubro passado, meio ano de poder nas mãos de um homem que ergueu como bandeira a misoginia, a homofobia, o racismo e a predileção pelo retrocesso e pela ditadura militar, meio ano bastou para extinguir o Ministério da Cultura, para substituir o pensamento pela arma como garantia de liberdade, para perseguir, amordaçar e aniquilar criadores, para hipotecar o presente.

Se é verdade, como postulou o jornalista holandês Stan Van Houcke, que "quanto mais claramente os artistas dizem o que pensam, mais evidente é a falta de discernimento entre os políticos", é também verdade que os políticos são perecíveis mas os artistas, fecundos nas suas múltiplas linguagens, não são silenciáveis.

Nas quase duas dezenas de espectáculos que chegam da outra margem do Atlântico está concentrado um grito e um manifesto político e social sobre uma civilização confiscada à espera do futuro.

Não há política sem memória - na democracia desfalcada da América Latina ou na polida realidade europeia. A tolerância e a liberdade que hoje damos como segura demora um fósforo a esboroar-se. Também por isso é tão importante esta maratona performativa. Não se trata apenas de fruição cultural, mas da construção de uma trincheira pelo pensamento independente e livre sem o qual nenhum de nós poderá ambicionar crescer.

Em breve, será um dia normal outra vez. Antes disso, o privilégio de uma festa-viagem com a duração de cinco semanas que percorre cinco continentes e que, no meio, faz escala no laboratório híbrido da criação nacional, emergente e eminente, para soltar as suas asas no mundo.

Mais de oito dezenas de programadores estrangeiros, da Argentina ao Irão, da China a Cabo Verde, estão inscritos para assistir ao voo dessa internacionalização, que os diretores do DDD+FITEI assumiram como "vincado objectivo".

Em breve, depois da semente plantada, nos criadores e no público, poderá ser só outra vez um dia normal?

[Texto publicado no suplemento do JN sobre o DDD+FITEI]