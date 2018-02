Hoje às 11:15 Facebook

Em Portugal, os Metallica levaram a Altice Arena ao rubro com uma versão de "A Minha Casinha", dos Xutos e Pontapés, em homenagem ao Zé Pedro. Esta sábado à noite, em Madrid, a banda norte-americana voltou a tocar uma música local, em homenagem ao heavy metal metal do país vizinho.

No concerto do Palácio dos Desportos de Madrid, Trujillo e Hammet atiraram-se a "Vamos muy bien", um clássico dos Obús, que foi recebido em delírio pelos 16 mil fãs que encheram o recinto. Tal como aconteceu com "A Minha casinha", na quinta-feira, o público acompanhou a banda a cantar em coro.

Recorde-se que os Metallica decidiram homenagear, em Lisboa, Zé Pedro, guitarrista dos Xutos e Pontapés que morreu em novembro de 2017.