"Foi João Ribas quem propôs área reservada", diz administração da fundação

Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, garantiu que "em Serralves não há censura".

"Todas as imagens foram escolhidas pelo curador da exposição e foi o próprio curador do museu a propor que algumas obras fossem colocadas numa sala reservada", assegurou.

Em resposta às perguntas colocadas pelo Jornal de Notícias, a líder da fundação admitiu que a decisão de colocar a interdição a menores de 18 anos nessa zona foi do conselho de administração, "em similitude com a legislação em vigor".

Ana Pinho não explicou quais as razões fornecidas por João Ribas para fundamentar a sua demissão, mas revelou que a decisão foi comunicada apenas por e-mail.

As afirmações foram proferidas durante uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, marcada para reagir à polémica criada depois da inauguração da exposição "Robert Mapplethorpe: Pictures", no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, que provocou o pedido de demissão do diretor do museu, João Ribas, acusações de censura vindas dos meios artísticos e críticas à forma como Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração de Serralves, gere a Fundação.

Na conferência de imprensa, estiveram presentes diversos membros do Conselho de Administração da Fundação, como José Pacheco Pereira e Isabel Pires de Lima.

Pacheco Pereiro foi mais longe: "Nunca vi ninguém defender melhor os interesses de Serralves do que a Ana". E rejeita veementemente as acusações de que houve censura por parte do Conselho de Administração.

Os líderes da Fundação garantiram ainda que a responsabilidade de não expor 20 das 179 obras anunciadas foi do ex-diretor João Ribas.