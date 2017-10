Bárbara Lopes Hoje às 16:46 Facebook

O rapper norte-americano Eminem apresentou esta terça-feira à noite, durante a cerimónia dos prémios de hip-hop BET, uma música com uma mensagem de protesto que critica o presidente dos EUA.

"The storm" é o nome da performance filmada num parque de estacionamento em Detroit, na qual Eminem se refere a Trump como um "camicase que causará provavelmente um holocausto nuclear".

Questões como a relação com a Coreia do Norte, o apoio da supremacia branca e a atividade no twitter são retratadas no rap como crítica ao presidente dos EUA.

O patriotismo do presidente e os comentários acerca dos incidentes em Charlottesville também são retratados durante os quatro minutos de "freestyle".

No final do rap, apresentado durante a noite dos prémios de hip-hop BET, o rapper termina com uma exigência : "A qualquer um dos meus fãs que o apoie ( a Trump), desenho uma linha na areia. Ou estás com ou contra ele e, senão conseguires decidir de quem gostas mais, e estás dividido sobre que lado apoiar, eu faço isso por ti com isto: Fuck you"

Já não é a primeira vez que Eminem critica Trump. O rapper também participou na onda de protestos do hino nacional da NFL (Liga de Futebol Americano) que envolveu jogadores como Colin Kaepernicl e suscitou confrontos fora do futebol.

Para além de contar já com um grande número de visualizações, vários famosos como o jogador de basquetebol LeBron James e o rapper Snoop Doog partilharam a música no twitter como forma de apoio a Eminem.