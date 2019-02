Emir Kusturica atua em maio no North Music Festival

Delfim Machado Ontem às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O sérvio Emir Kusturica é a mais recente confirmação para o cartaz do North Music Festival, que se realiza na Alfândega do Porto nos dias 24 e 25 de maio.

O músico é também cineasta de culto, autor de filmes como "Gato Preto, Gato Branco" ou "O Tempo dos Ciganos". Atua no North Music Festival com a The No Smoking Orchestra, no dia 24, o primeiro do festival, na noite em que também atuam os Bush.

Com um estilo gypsy rock, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra são velhos conhecidos do público português. Das suas anteriores visitas a Portugal fazem parte várias salas esgotadas e concertos memoráveis, que fazem jus à palavra "festa". O animado repertório conta clássicos que fazem parte dos filmes de Kusturica, como "Underground", "Black Cat, White Cat", "Gypsy Time" ou "The Arizona Dream".

Para além de Emir Kusturica e Bush, a terceira edição do North Music Festival já confirmou os nomes de Franz Ferdinand, Bastille e Capitão Fausto. Até 17 de fevereiro é possível adquirir bilhetes diários e passes para os dois dias com um preço especial (32 euros e 55 euros, respetivamente). Depois dessa data, os bilhetes diários passam a custar 35 euros e o passe de dois dias 59 euros.