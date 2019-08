Empresa municipal de cultura e desporto Ágora aprovada

Hoje às 13:34 Facebook

A Ágora, a empresa municipal do Porto que substituiu a Porto Lazer e que lhe acrescentou competências no domínio da Cultura, já pode funcionar sem limitações, informou, esta sexta-feira, a C.M. Porto.

A nova entidade, que resultou de uma alteração estatutária da Porto Lazer, "já tem contrato-programa e contrato de prestação de serviços visados pelo Tribunal de Contas. Na prática, a empresa municipal que agora agrega competências na área da cultura, entretenimento e desporto já pode funcionar em pleno, fechando-se um ciclo em que o Município estava limitado na aplicação do seu programa", esclarece a câmara.

A Ágora agrega agora os "conteúdos culturais do Teatro Municipal do Porto, Festival DDD, Galeria Municipal, Cinema Batalha (cujo programa pode agora também avançar) ou Cultura em Expansão, entre outros", explica o município, em comunicado, acrescentando que a empresa também mantém "sob a sua alçada as tarefas relacionadas com a animação da cidade e o desporto".

A vontade de criar uma empresa municipal para a Cultura nasceu em 2017. A câmara liderada por Rui Moreira avançou com o processo, mas o Tribunal de Contas chumbou a criação da entidade, alegando que o projeto não garantia o cumprimento das regras financeiras aplicadas às empresas municipais.

Uma alteração legislativa aprovada em Assembleia da República, que permitiu que as entidades municipais dedicadas à Cultura e à atividade desportiva deixassem de precisar de cumprir os mesmo tipo de critérios, permitiu, já este ano, que o executivo camarário avançasse com a Ágora.