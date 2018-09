Enchente na Feira do Livro do Porto

Sérgio Almeida Hoje às 19:15 Facebook

Milhares de pessoas passaram pela Feira do Livro do Porto nesta tarde de domingo, naquela que foi a primeira grande enchente da edição do corrente ano. O debate que reuniu Mia Couto, Afonso Cruz e José Eduardo Agualusa sobrelotou a Biblioteca Almeida Garrett.

Ao terceiro dia, os Jardins do Palácio de Cristal encheram-se com milhares de pessoas. Se o dia de sábado, dominado pela homenagem a José Mário Branco, já havia sido muito participado, o de ontem superou amplamente a procura dos dias iniciais.

Com um tempo convidativo e um programa cultural variado, foram muitos os que se dedicaram a passear pelos stands, em busca de novidades mas também de relíquias. Num e noutro caso, a oferta era variada, sobretudo no caso dos livros publicados há vários anos, graças à forte presença de alfarrabistas.

Nem só os pavilhões estavam repletos. Ao lado dos jardins, a Biblioteca Almeida Garrett também registou um movimento apreciável. Tal como aconteceu na véspera com José Mário Branco, o debate realizado no auditório foi pequeno para tanta gente. Quase meio milhar de pessoas assistiram, interessadas, à conversa que reuniu três criadores: José Eduardo Agualusa, no papel de moderador, Afonso Cruz e Mia Couto. A imaginação, "a louca da casa", como afirmou Santa Teresa de Ávila foi o ponto de partida de um descontraído debate em que os convidados falaram sem rebuço, e com algum humor à mistura, sobre as influências literárias, as viagens e até o processo criativo.