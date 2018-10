Enchufada na Zona no Hard Club e Maus Hábitos

Hoje às 18:22 Facebook

Branko e convidados apresentam dez horas de música, repartidas entre o Hard Club Porto e o Maus Hábitos.

A Enchufada, editora liderada por Branko, estreia este sábado no Porto o evento "Enchufada na Zona", depois de uma primeira e bem sucedida edição lisboeta, em 2017.

A decisão de transportar a festa para a Invicta surgiu da necessidade de dar a conhecer melhor o trabalho da editora ao público portuense. "Precisávamos de explicar mais aquilo que fazemos, que não se resume apenas à faixa entre a 1h e as 6h da manhã, com um copo na mão. Já há muito tempo que queríamos apresentar este conceito de evento no Porto, para além da nossa habitual residência no Maus Hábitos", começou por dizer Branko ao JN.

"Queremos traçar uma espécie de retrato atual do que a editora está a desenvolver porque apercebemo-nos que a cidade tem vontade de dar um passo em frente, de se envolver numa dança que tem sido mais com Lisboa. É verdade que a nossa editora está muito relacionada com a multiculturalidade própria da capital, com as influências de Angola, Cabo-Verde ou Brasil mas estou certo que o Porto tem muito para dar e acrescentar a esta narrativa da eletrónica global".

E a ideia é que este evento possa estender-se a outras cidades. "Faz todo o sentido que Enchufada viaje e constantemente se renove, seja como uma noite ou como um mini-festival.

O que vai acontecer no Porto já é um crescimento daquilo que fizemos o ano passado. São 10 horas de música programadas para duas salas e acreditamos que pode evoluir ainda mais e passar para dois dias." revelou Branko.

A partir das 20.30 horas, o Hard Club Porto recebe as atuações ao vivo de Branko, Dino d'Santiago - que apresentará temas do mais recente álbum "Mundu Nôbu" - iZem e os dj sets de PEDRO, Rastronaut e Progressivu. A segunda parte da noite decorre no Maus Hábitos, entre a 1 e as 6 horas da manhã, altura em que aos três DJ se juntarão Pedro Mafama e Buruntuma.