Ensemble de violoncelos ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O ensemble de violoncelos da Escola Profissional de Música de Espinho atua esta quinta-feira, ao vivo, na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook, a partir das 15.30 horas.

As jovens promessas da música participam na maratona de violoncelistas na Casa da Música, este sábado, durante o encerramento do ciclo de homenagem à violoncelista portuense Guilhermina Suggia, cujo legado inspirou um ciclo especial que dá a conhecer a música de um instrumento tão particular, como o violoncelo.

O som do instrumento vai percorrer diferentes espaços da Casa da Música. A solo ou em diálogo musical, jovens de escolas vocacionais preenchem horas sucessivas com um repertório eclético.

Realizada anualmente, a maratona tem mais participantes e mais espectadores em cada edição.

Além da maratona de jovens talentos, o programa da sexta edição do Prémio Suggia, criado pela Casa da Música, inclui provas de recital dos sete candidatos oriundos de escolas da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Reino Unido e Suíça.