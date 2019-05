Ensemble Vocal Notas Soltas celebra 10.º aniversário com os Xeque-Mate

17 Maio 2019 às 11:44 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo coral Ensemble Vocal Notas Soltas vai comemorar o seu 10.º aniversário num concerto marcado para o dia 19 de maio, às 18 horas, no Fórum da Maia, e conta com a participação dos Xeque-Mate, a primeira banda de heavy metal português, formada no Porto, em 1981.

Agora constituídos por Joaquim Fernandes (bateria, voz), José Queiróz (baixo, voz), Paulo Barros (guitarra), Artur Capela (guitarra) e Xico Soares (voz), os pais do heavy metal português vão participar com 2 temas em versão acústica com o coro no suporte vocal.