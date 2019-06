Entre o mito e o monstro, Michael Jackson não pára de faturar

José Miguel Gaspar Hoje às 12:09 Facebook

Cantor morreu há 10 anos mas continua a ser a celebridade mais lucrativa. Acusações de pedofilia não parecem pesar

Na madrugada da sua última noite na Terra, insone como um zombie, Michael Jackson tomou 50 miligramas de Propofol, uma quantidade cavalar, diluído com lidocaína. É um cocktail bombástico: o potente sedativo cirúrgico em que o músico estaria viciado para dormir misturado com um anestésico possante e indutor de hipnose, um antiarrítmico que mantém o coração a bombar. A dose foi-lhe injetada, na manhã seguinte, depois de uma noite sem conseguir dormir, por Conrad Murray, o cardiologista financeiramente arruinado que três semanas antes tinha sido contratado como seu médico pessoal por um milhão de dólares ao mês.

A infusão foi fatal e Conrad foi depois condenado a quatro anos de prisão por homicídio involuntário (cumpriu dois, saindo em liberdade condicional em 2013). Outras drogas foram detetadas no corpo de Jackson, que tomaria dezenas de xanaxes por dia: o psicotrópico benzodiazepina, os derivados lorazepam e midazolam, as aditivas efedrina e lidocaína.

A overdose deu-se na casa do artista nas luxuosas colinas de Holmby, Los Angeles, EUA. Jackson terá forçado Conrad à dose cavalar. O médico foi à casa de banho e, dois minutos depois, encontrou Jackson em suspensão cardíaca. Em pavor, Murray tenta a reanimação e várias novas injeções. A chamada para os serviços de emergência só aconteceu às 12.21 horas. Nova tentativa de reanimação, mais cocktails, desfribilhação, a ambulância voa para o hospital UCLA. Entrou às 13.13 horas; às 14.26 foi declarado morto.

O seu corpo no necrotério era uma indigna assolação: calças pretas brilhantes, uma bata larga hospitalar, pés nus, o peito pretejado de hematomas, no braço esquerdo contuso uma fiada de picos pontilhados pela agulha. Pior era o fedo da sua cara disforme: no frenesi caiu-lhe a peruca e perdeu a prótese nasal, apêndice de plásticas mil vezes negadas que correram mal, exibindo nas ruínas da cartilagem um macabro buraco negro que vanescia no interior da sua cara inanimada.

Inesperadamente, imprópria da maior estrela pop planetária a quem chamavam "rei", faz hoje uma década, a morte apanha Michael Jackson aos 50 anos.

grandioso e recordista

Mítico, mitomaníaco e monstruoso, o artista, que passaria a segunda parte da vida debaixo dum manto de imputações de pedofilia e abuso sexual, nascido em 1958, último de oito irmãos, foi em muitos aspetos espetacular: com a sua voz leve e ágil de alto barítono, capaz de cavar gravidades e finíssimos falsettos, começou a trabalhar aos 6 anos, aos 7 já editava (com os irmãos Jackson 5), aos 13 já actuava a solo, aos 21 lançou o primeiroº disco próprio ("Off the wall") e aos 24 anos compôs "Thriller", o disco em toda a história que mais exemplares vendeu (121 milhões de cópias até hoje).

Recordista de todas as marcas musicais, é sua até a medida da demasia: é o artista com mais entradas (1004) no livro Guinness dos recordes.

Meteórico mesmo na morte, é a celebridade que mais faz lucrar: nos últimos dez anos, atesta a Forbes, a sua família auferiu 2,1 mil milhões de euros, com 350 milhões encaixados só no ano passado com a revenda sensacional de parte dos direitos das canções dos Beatles, que o artista comprara em 1985 por... 47 milhões.

De 2010 a 2018, Jackson superou todos os famosos mortos - o seu 1.º lugar, com 350 milhões em 2018, deixa a concorrência a milhares de milhas: Elvis é 2.º (35 milhões), o golfista Arnold Palmer, é 3.º (20 milhões), o 4.º é o cartoonista Charles Schulz (30 milhões) e o 5.º Bob Marley (20 milhões).

E o futuro é radioso: o espetáculo do Cirque du Soleil no Casino Mandalay de Las Vegas, "Michael Jackson: One", esgotado desde 2013, segue com bilhetes a 250 dólares; o musical da Broadway "Don"t stop "till you get enough" vai estrear em 2020. E o mundo continua a ouvi-lo: é o 85. o artista na lista do Spotify (21 milhões de ouvintes/mês), superando Elvis (328. o , 9 milhões), Madonna (178.ª, 14 milhões) ou os Beatles (109. o , 19 milhões), mas a grande distância do número 1, Ed Sheeran, ouvindo por mais de 2 milhões de pessoas por dia (61 milhões/mês).

acusações de pedofilia

Os feéricos dividendos, mais a sua fanática base de fãs continuam a contrariar a monstruosidade de que é acusado desde 1990, que Michael Jackson era um impiedoso pedófilo que abusou uma vida inteira de crianças tão pequenas quanto 7 ou 10 anos, como relataram Wade Robson e James Safechuck no lancinante documentário de Dan Reed "Leaving Neverland" (2019).

Mas nem isso, nem todos os pormenores gráficos de um lobo carnívoro e mau parecem ter poder para travar um astro que continua a lampejar com o seu rasto de cometa negro verdadeiramente imortal. v