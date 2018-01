Enxurrada de novidades na Porto Editora

Ana Vitória Hoje às 15:08, atualizado às 15:11 Facebook

Novas contratações de escritores sonantes, livros de Saramago todos reeditados, inéditos de Herberto Hélder, revisão da poesia de Valter Hugo Mãe, e um livro perdido de John Steinbeck: a rentrée da editora do Porto ferve com livros novos.

O anúncio foi feito no decorrer da apresentação das novidades literárias para o primeiro semestre deste ano. Na ocasião, o editor Manuel Alberto Valente, da PE, adiantou que, até ao final deste ano, o grupo editorial irá concretizar a publicação de toda a obra de José Saramago, e organizar uma série de iniciativas nas feiras do livro de Lisboa, Porto e Frankfurt, na Alemanha, com que assinalará o 20.º aniversário da atribuição do Prémio Nobel de Literatura ao autor de "Memorial do convento".

Vêm aí textos inéditos de Herberto

Outra das novidades literárias do semestre será a publicação, em março, de "Em minúsculas", um livro inédito de Herberto Hélder que reúne artigos, crónicas e reportagens que o poeta escreveu no início dos anos 70 do século passado na revista angolana "Notícias".

Mário de Carvalho, que faz parte da PE desde meados de 2012, vai editar um novo livro de contos, que sucederá a "Ronda das mil belas em frol", publicado em 2016.

Manuel Alberto Valente anunciou também a edição de duas obras de autores lusófonos: "Gungunhana", do moçambicano Ungulani Ba Ka Kosa, e "Bangladesh, talvez" , do brasileiro Eric Nepomuceno, autor nunca publicado em Portugal.

Livro de Steinbeck com fotos de Capa

A editora Cláudia Gomes, por seu turno, afirmou que vão ser publicados, também pela PE, os títulos "O terror entre nós", de Henrique Cymerman e Aviv Oreg, e "Com certeza, maluco beleza", do ator e apresentador televisivo Rui Unas.

Pela Assírio & Alvim, Vasco David salientou o lançamento do primeiro de três volumes da obra poética de António Ramos Rosa e a edição de "Publicação da mortalidade", que reúne a poesia de Valter Hugo Mãe, revisitada, reorganizada e trabalhada pelo autor, incluindo alguns poemas inéditos.

Na Livros do Brasil, o destaque do semestre vai para a publicação, pela primeira vez em Portugal, de "Um diário russo", de John Steinbeck, com fotografias de Robert Capa, obra original de 1948.