Erlend Øye dos King of Convenience traz três concertos a Portugal

Erlend Øye, dos Kings of Convenience, regressa a Portugal, em maio, para três concertos, em Lisboa, Coimbra e Guimarães.

O cantor e compositor norueguês está numa digressão, em formato acústico, que teve inicio na América do Sul e que passará pelo Capitólio, em Lisboa, no dia 16 de maio, por Coimbra, no dia seguinte, no Convento de São Francisco, e por Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, a 19 de maio.

O músico, que compôs temas para um novo álbum dos Kings of Convenience, revelou que sentiu "muitas dificuldades em gravar" e por isso decidiu fazer uma tour acústica, em que apresenta em palco "alguns temas sozinho e outros acompanhado".

Os preços dos bilhetes já foram revelados, sendo que varia conforme a cidade. Para Lisboa, o bilhete custa 20 euros, para Coimbra variam entre os 15 e os 20 euros e, para o concerto de Guimarães, estão à venda por 15 euros.