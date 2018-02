Hoje às 13:15 Facebook

A organização do Festival da Canção assumiu um erro na contagem dos votos, que altera os primeiros semi-finalistas apurados no domingo à noite.

Assim, depois de corrigida a votação, a canção "Sem medo", escrita por Jorge Palma e cantada por Rui David vai estar representada na final, por troca com "Eu te amo", de Mallu Magalhães, interpretada por Beatriz Pessoa, que desceu do sétimo para o 11.º posto.

"No decurso do processo de auditoria interna, que ocorreu após a emissão do programa em direto, foi detetado que a votação final divulgada estava incorreta", lê-se num comunicado colocado no site do Festival da Canção.

"Identificado o erro na transcrição dos pontos do televoto (votos do público), a RTP atuou prontamente, no sentido de esclarecer de forma transparente o sucedido, junto dos compositores e intérpretes envolvidos", lê-se ainda no texto, que detalha os votos obtidos por cada canção, com as sete primeiras a passar à final.

"Eu te amo" somou apenas quatro pontos, os do júri, enquanto "Sem Medo" arrecadou sete pontos, dois do júri e cinco do televoto.

Os finalistas são Peu Madureira, com "Só por ela", 22 pontos (10 júri e 12 televoto), Janeiro, com "sem título", 16 votos (12+4), Catarina Miranda, "Para sorrir eu não preciso de nada", 16 pontos (8+8), Anabela, "Para te dar abrigo", 13 pontos (3+10), Joana Barra Vaz, "Anda estragar-me os planos", oito votos (7+1) e Joana Espadinha, "Zero a Zero", com sete votos (2+5). Acresce o repescado Rui David, "Sem medo", sete pontos (2+5).