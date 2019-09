"Escrava Isaura" regressa à ficção

Rui Pedro Pereira Hoje às 21:59 Facebook

Aos 62 anos, a atriz, que agora é ativista, veio a Portugal para a nova novela da TVI com Edwin Luisi, seu par romântico.

Estávamos em 1978 e a RTP estreava "Escrava Isaura", uma das primeiras novelas a serem exibidas em Portugal, logo a seguir a "Gabriela". Nesta trama da TV Globo, que relatava a história de uma escrava branca, que ficou órfã à nascença e foi criada pela sua senhora, Lucélia Santos, então com 19 anos, dava os primeiros passos na ribalta e, desde então, nunca mais parou, com aparições em outros sucessos como "Ciranda de pedra", "Vereda tropical" ou "Malhação".

Foi capa da "Playboy", embaixadora Cultural na China e "persona non grata" na Indonésia depois de ter feiro um documentário sobre Timor-Leste intitulado "Timor Lorosae: o massacre que o Mundo não viu".

Lucélia Santos acabou por se afastar da televisão e a última participação num programa no Brasil foi no "Dança dos famosos", em 2014.

Agora, a atriz é mais conhecida pela sua oposição ao Governo de Jair Bolsonaro, declarando-se de Esquerda, pedindo boicote ao seu país e revelando-se uma feroz ativista pela Amazónia. E não se coíbe de fazer paralelismos com os tempos da ditadura militar.

Capitalista na trama

Numa pausa na sua intervenção política, Lucélia voltou à ficção pela mão de Rui Vilhena, na nova novela da da TVI "Na corda bamba". Na trama, dá vida a Marília, uma mulher rica, mas com a filha com problemas de drogas. Curiosamente, a atriz volta a fazer par romântico com Edwin Luisi que, há 46 anos, foi o seu parceiro amoroso em "Escrava Isaura".

"A novela foi um presente da TVI e do [autor] Rui Vilhena que estou a adorar fazer. Além de me identificar muito com Portugal, país que amo, estou a trabalhar com muitos profissionais brasileiros que viajaram de propósito para fazer a trama", referiu Lucélia Santos ao JN, à margem da apresentação de "Na corda bamba", nos estúdios da produtora Plural.

"A "Marília" é uma mulher rica, como essas pessoas que têm dinheiro suficiente para não precisarem, sequer, de pensar. Mas, apesar de ela ser milionária, ela é uma personagem muito simpática e agradável", acrescenta a atriz.

A cumplicidade com o "marido" da trama já dura há quase 50 anos: "O Edwin Luisi é a minha cara metade, o meu par de sempre. É superlegal reencontrá-lo, agora, em Portugal, creio que temos boa química". O balanço da estadia do nosso país tem sido o melhor: "Estou a adorar, o vinho e a comida são maravilhosos, as pessoas incríveis", nota.

"Escrava Isaura"

Personagem mais marcante da minha vida

Mais de 40 anos depois, Lucélia San tos diz que "Escrava Isaura" foi uma personagem marcante na sua vida. "Fico sempre muito orgulhosa por acharem que foi um dos meus papéis mais icónicos", diz a atriz. A novela, que tornou Lucélia Santos na "namoradinha do Brasil", é a novela mais dobrada e exibida no Mundo, segundo uma pesquisa do programa americano "Good Morning America".