Escritor alerta para o "desastre" da difusão de mentiras nas redes sociais

O escritor espanhol Javier Cercas considera que o bom jornalismo é hoje em dia mais necessário do que nunca, para "lutar contra o desastre" da difusão de mentiras que as redes sociais vieram introduzir.

Javier Cercas falava à Lusa a propósito da sua participação no Festival Literário da Madeira (FLM), que decorre de 13 a 17 de março, no Funchal, sob o tema "Jornalismo e Literatura - Palavra que prende, palavra que liberta".

"Não sou jornalista e fujo das redes sociais como quem foge da peste. Acredito que tenham coisas boas, mas sou incapaz de vê-las. Estou convencido de que hoje em dia o bom jornalismo é mais necessário do que nunca, porque o valor da verdade se afundou e as mentiras têm maior capacidade de difusão do que nunca", afirmou.

O escritor cita o exemplo da Catalunha, onde vive, e onde as pessoas estão "desde há vários anos literalmente inundados de mentiras".

"Isto é um desastre contra o qual o bom jornalismo tem obrigação de lutar".

No FLM, Javier Cercas participa no debate sobre o tema "Jornalismo é literatura com pressa", que encerra o festival, no sábado. Mas, questionado sobre se considera que essa é uma distinção entre os dois géneros, o autor responde negativamente. "Se o que escrevo na imprensa é jornalismo - o que duvido muito -, não, porque demoro tanto quanto a escrever literatura".

Para Javier Cercas, é claro que literatura e jornalismo são coisas diferentes, mas admite que possa haver jornalismo que é literatura, "até muito boa", pois não acredita na existência de géneros maiores ou menores, mas "formas maiores ou menores de usá-los".

"De resto, o romance é um género omnívoro, que devora tudo, e da mesma forma que, desde o seu nascimento, devorou a história, a poesia, o ensaio e tudo o que estava por perto, está agora a devorar o jornalismo", considerou.

Por isso, quando é obrigado a eleger o estilo em que mais gosta de escrever, escolhe o romance, porque inclui todos os géneros, mas, na verdade, considera que a maioria dos seus romances "participam de todos os géneros".

O autor de "Soldados de Salamina" e de "O monarca das sombras", dois romances centrados na guerra civil espanhola, explica a escolha desse tema, por ser "o princípio do presente".

"O que eu quero dizer é que, embora a guerra civil tenha ocorrido há oitenta anos, os meus romances sobre o tema não são romances históricos: são romances que lidam com o presente e não com o passado, que mostram que esse passado - como acontece sempre que ainda há memória e testemunhas - ainda não passou, é uma dimensão do presente sem a qual o presente está mutilado".

Por isso, recorre sistematicamente a esse tema nos seus livros - mesmo quando não centra a história aí - e admite voltar a fazê-lo. Mas escrever outro romance exclusivamente sobre a guerra, está fora dos seus planos.

"Soldados de Salamina" é o seu romance mais conhecido fora de Espanha, mas isto não significa que seja o melhor, porque o sucesso comercial de um livro não tem nada a ver com sua qualidade literária, defende.

Uma coisa, no entanto, é certa: este foi o romance que tornou Javier Cercas um "escritor profissional".

"Antes dos 'Soldados de Salamina' eu era, digamos, um escritor pós-moderno - que apenas era lido pela mãe -, ao passo que agora sou um escritor pós-pós-moderno, que, felizmente, ganha a vida com o que escreve".

Os escritores que o inspiram são "muitos" e alguns foram "fundamentais", mas Javier Cercas cita apenas um: Jorge Luís Borges, que, na sua opinião, "é o escritor em língua espanhola mais importante desde Cervantes (ou desde Quevedo)".

Relativamente à sua participação no FLM, o autor manifestou-se ansioso por "conhecer a Madeira, voltar a ver alguns amigos, a encontrar-se com escritores portugueses e, talvez, averiguar, ou intuir, como terão lido o [seu] último livro", "O monarca das sombras".

"Este último aspeto é fundamental, porque sem leitores não há literatura. São os leitores que terminam os livros: metade do livro é feita pelo autor; a outra metade, pelo leitor".