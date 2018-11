Está a aberta a época das estreias para ver no Natal

João Antunes Hoje às 21:25 Facebook

A ementa cinematográfica de Natal estende-se cada vez mais no tempo. Os filmes de grande espetáculo já estrearam ou chegam às salas ainda este mês.

O realizador David Yates e os atores Eddie Redmayne e Katherine Waterston regressaram para a segunda adaptação da nova saga de J.K. Rowling, "Monstros fantásticos: os crimes de Grindewald" (15/11). Os fãs de terror vão estar atentos à nova versão de "Suspiria" (22/11), de Luca Guadagnino. Enquanto for necessário roubar aos ricos para dar aos pobres haverá sempre um "Robin Hood" (29/11). O mais recente é interpretado por Taron Egerton.

Em dezembro será tempo de "Pai Natal & Co." (6/12), comédia francesa de Alain Chabat, e de "Engenhos mortíferos" (6/12), filme de ação e fantasia escrito por Peter Jackson. Seguir-se-á outra comédia francesa, "Ou nadas ou afundas" (13/12), com Mathieu Amalric e Guillaume Canet.

É, no entanto, a partir de dia 20 que a escolha começa a complicar-se: teremos "O regresso de Mary Poppins", com Meryl Streep e Emily Blunt no papel imortalizado por Julie Andrews; "Aquaman", com Jason Momoa, agora num filme autónomo da personagem do catálogo da DC Comics; e dois filmes que misturam humanos e robôs: "Bumblebee" e "AXL". Mais perto do Ano Novo, há "Creed 2", regresso de Sylvester Stallone e de Dolph Lundgren.

A animação chega hoje. "Grinch" (22/11) é outra versão do clássico do Dr. Seuss; "Força Ralph: Ralph vs. Internet" (29/11) retoma o sucesso do primeiro filme; "Homem-Aranha: no universo aranha" é uma nova incursão pelo popular super-herói, agora a pensar nos mais pequenos.

Cinema independente

No universo do cinema de autor, a escolha é mesmo difícil: "Viúvas", novo filme de Steve McQueen, drama policial com Viola Davis e Michelle Rodriguez; e "História de uma vida", novo filme de Jean Becker, passado após o final da Primeira Grande Guerra.

Seguem-se "A vingança de Lizzie Borden" (22/11), reconstituição de um crime ocorrido no final do século XIX, com Kristen Stewart e Chloe Sevigny, e "Beautiful boy" (29/11), sobre uma família que lida com a toxicodependência, pai e filho interpretados por Steve Carell e Timothée Chalamet.

Mais perto do Natal, destaque para "Roma", produção Netflix realizada por Alfonso Cuaron que venceu o Leão de Ouro em Veneza, que estreia a 13 de dezembro.

Também poderemos ver depois o drama erótico de François Ozon "O amante duplo" (20/12), com Marine Vacth, Jérémie Renier e Jacqueline Bisset e, já na ressaca da consoada, "O Ben está de volta", drama que pode levar Julia Roberts aos Oscars; e o muito aguardado "O homem que matou D. Quixote", com a portuguesa Joana Ribeiro num papel de relevo.