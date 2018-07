Está aí a grande festa dos nossos youtubers

MIGUEL JOSÉ PEREIRA 28 Abril 2018 às 14:57 Facebook

Twitter

O Centro de Congressos do Estoril abriu portas sexta-feira à primeira edição do You Fest Awards, a festa do YouTube em Portugal. O evento, que decorrerá até domingo, reúne vários youtubers nacionais com o seu público, em torno de conferências, encontros, concertos e videojogos. Wuant, Sea, Sir Kazzio ou Tiagovski são apenas alguns dos vários famosos da plataforma de vídeo que têm presença confirmada no festival.

O ponto alto será este sábado, com a realização da Gala You Fest Awards, onde serão premiados os melhores criadores de conteúdos em Portugal em 13 categorias distintas do YouTube (ler lista ao lado). A decisão será realizada através do público, de votação online e de um júri composto por diversas personalidades das áreas de comunicação e multimédia.

Catarina Marques Vieira, comissária da Capital Europeia da Juventude Cascais 2018, e também uma das juradas do evento, destaca a importância do You Fest Awards para o município.

"A Capital Europeia da Juventude está a ser agarrada como uma fantástica oportunidade de partilha de boas práticas ao nível local e internacional e, dessa forma, contribuir para uma Europa mais coesa e inclusiva. É por demais evidente o papel que a tecnologia tem na criação de uma cidadania global e as plataformas de conteúdos como o YouTube aproximam cada vez mais pessoas, culturas e gerações.

Hoje, esbateram-se distâncias e democratizou-se o acesso à informação e à partilha de opinião, especialmente entre os jovens", sustenta a comissária do programa Cascais 2018. "Por isso, este evento tinha necessariamente de fazer parte da Capital Europeia da Juventude", concluiu.

Para lá das categorias previstas, o público escolherá o youtuber que mais se destacou no ano de 2017, atribuindo-lhe o prémio revelação - Arganaça, Cabanaandre, Catarina Felipe, Ferp, Inês Ribeiro, Mafalda Creative, Miguel Alves, Nuno Moura, Owhana e Windoh são os candidatos.

A agenda do evento inclui ainda conferências onde se apresentam e discutem temas como os valores do YouTube, a criação de conteúdos, gaming, a realidade atual da plataforma de vídeo em Portugal ou o que é isso de ser um youtuber.