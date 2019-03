JN Hoje às 18:48 Facebook

Data de 1498 e foi criado em Portugal. O astrolábio mais antigo do mundo foi encontrado entre os destroços do navio Esmeralda no fundo Mar Arábico, perto da costa de Omã. Foi utilizado na segunda viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1502-1503.

Arqueólogos britânicos recuperaram o instrumento de orientação do que restava do Esmeralda, navio que naufragou em 1503, segundo o jornal espanhol "ABC". O Guinness World Records certificou-o como o mais antigo do mundo.

O astrolábio mais antigo do mundo tem 175 milímetros e pesa 344 gramas. Foi encontrado em 2016, mas só agora é que a data de criação foi certificada. Foi realizado um "scan" a laser do artefacto, para que este possa ser estudado por outros arqueólogos na Internet. O astrolábio português é muito raro, pois existem apenas 104 exemplares criados no mesmo estilo, conhecido como "Sodré".

O Esmeralda terá naufragado numa tempestade que matou todos os tripulantes. Entre os destroços do navio, foram recuperadas diversas relíquias, desde sinos, canhões e discos de cobre com a marca da família real portuguesa. Em 2013, foi encontrado o segundo exemplar conhecido da moeda de prata criada por D. Manuel para o comércio com a Índia.